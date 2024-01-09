全家草莓季真的強！首發全家草莓季以整顆新鮮草莓包進甜點為主打，成為超商中最夯、最搶手的草莓甜點之後，第二波全家草莓季以整支草莓哈根達斯泡進去的「巧莓可可」領軍，推出3款草莓飲品，再度用粉嫩夢幻的草莓隨時滿足草莓控的甜點胃。
獨家和Häagen-Dazs合作推出「巧莓可可」，熱醇黑厚可可飲為基底，再附上一整支哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕，草莓巧克力以冰火姿態碰撞出全新滋味，只要129元就能喝到。私品茶也推出「草莓戀奶」草莓牛奶現做新飲料，奧地利草莓果汁與煉乳和鮮奶油製成濃郁香氣，再加上台灣草莓果乾與椰果製成冰磚，增添不同香氣和口感。
全家酷繽沙同樣使用奧地利草莓汁和果泥為原料製作「草莓酷奶昔」，讓人每一口都能吃到草莓果泥，即便是冷冬也要喝一杯療癒一下。而全家minimore也針對冬季推出創意甜點「棉花糖可可塔」，建議用微波稍稍加熱，棉花糖半融在可可起司塔上超療癒。
並加碼和亞尼克獨家聯名推出「生乳捲風味奶茶」，將亞尼克最經典的招牌生乳變成喝的奶茶，阿薩姆紅茶搭上濃郁生乳奶茶控一定要喝過。而全家社團搶翻的「賴董土司」，也將在1/10在全家實體店鋪中開賣，香濃巧克力醬和香蒜醬兩款口味，早餐、下午茶來一份解饞很剛好。
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全家草莓季第二波 商品資訊
全家x哈根達斯巧莓可可
1/10-2/6組合限定價129元(原價179元)
全家私品茶草莓戀奶 售價
1/10-2/6新品嚐鮮價59元(原價65元)
酷繽沙草莓酷奶昔
1/10-1/23會員限定新品嚐鮮價59元(原價65元)
minimore棉花糖可可塔
售價48元，購買中杯以上指定咖啡，加購minimore全品項甜點享半價優惠
亞尼克生乳捲風味奶茶
1/10-1/23特價39元(原價42元)，2件69元
賴董土司巧克力厚片土司、蒜香厚片土司 39元