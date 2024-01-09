全家草莓季真的強！首發全家草莓季以整顆新鮮草莓包進甜點為主打，成為超商中最夯、最搶手的草莓甜點之後，第二波全家草莓季以整支草莓哈根達斯泡進去的「巧莓可可」領軍，推出3款草莓飲品，再度用粉嫩夢幻的草莓隨時滿足草莓控的甜點胃。







獨家和Häagen-Dazs合作推出「巧莓可可」，熱醇黑厚可可飲為基底，再附上一整支哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕，草莓巧克力以冰火姿態碰撞出全新滋味，只要129元就能喝到。私品茶也推出「草莓戀奶」草莓牛奶現做新飲料，奧地利草莓果汁與煉乳和鮮奶油製成濃郁香氣，再加上台灣草莓果乾與椰果製成冰磚，增添不同香氣和口感。







全家酷繽沙同樣使用奧地利草莓汁和果泥為原料製作「草莓酷奶昔」，讓人每一口都能吃到草莓果泥，即便是冷冬也要喝一杯療癒一下。而全家minimore也針對冬季推出創意甜點「棉花糖可可塔」，建議用微波稍稍加熱，棉花糖半融在可可起司塔上超療癒。





全家草莓季第二波 商品資訊

全家x哈根達斯巧莓可可

1/10-2/6組合限定價129元(原價179元)



全家私品茶草莓戀奶 售價

1/10-2/6新品嚐鮮價59元(原價65元)



酷繽沙草莓酷奶昔

1/10-1/23會員限定新品嚐鮮價59元(原價65元)



minimore棉花糖可可塔

售價48元，購買中杯以上指定咖啡，加購minimore全品項甜點享半價優惠



亞尼克生乳捲風味奶茶

1/10-1/23特價39元(原價42元)，2件69元



賴董土司巧克力厚片土司、蒜香厚片土司 39元