中山區秘書不想了、直接幫老闆訂位！松江南京商圈寒居酒店BeGood餐廳為了搶攻商業午餐商機，特別從即日起至1/12推出中山區居民及公司員工午餐5折優惠，只要持相關證明文件，即可享受「炭烤菲力」、「油封鴨腿班尼迪克蛋」、「虎蝦海鮮粥」等27款經典人氣料理，5折優惠、每日限額30名。



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寒居酒店BeGood餐廳表示，為了讓松江南京商圈上班族可以有更充足的時間享受美味的午餐，特別推出多達27道單點菜色供上班族選擇，其中在11道主餐對中，最推薦餐廳招牌「炭烤菲力、奶油白菜、白花菜泥、紅酒芥末醬」將油脂清爽口感軟嫩的厚切菲力牛排放入 Josper 烤箱直火炭烤至三分熟，表皮焦香，肉質呈現誘人紅寶石色澤， 入口瀰漫煙燻香氣。人氣熱賣「虎蝦海鮮粥、黑橄欖、帕馬森起司、羽衣甘藍」虎蝦頭及雞高湯細細熬煮出富有濃郁蝦子甜味的湯頭，再加入炒過的中卷丁、蛤蜊、醃漬美白菇與鴻禧菇等海鮮，將大海的鮮甜滋味濃縮進義大利米心。







此外，還有「油封鴨腿班尼迪克蛋、綜合沙拉」選用歷經香料醃製、低溫慢烤24小時的宜蘭櫻桃鴨腿入鍋煎至表皮酥香，扎實馬芬搭配柔嫩水波蛋、酸香濃滑荷蘭醬及鹹香油封鴨腿一起享用，讓經典美式餐點洋溢法式優雅。當想簡單吃一點，就不能錯過人氣必點「爐烤薩索雞腿、檸檬洋芋和紅蘿蔔、綠橄欖」、「雞蛋仔、炸雞、高麗菜沙拉」。





寒居BeGood 5折商業午餐

而在甜點方面，「千層酥、龍眼蜜、鐵觀音冰淇淋」以誘人可口的千層酥包覆著台灣在地龍眼蜜製成的蜂蜜慕斯、蘭姆酒所泡製的煙燻龍眼與香草香緹，再撒上香草莢粉的榛果帕林內，配上鐵觀音冰淇淋、奶油焦糖醬，感受豐富內餡所帶出的多層次口感。「草苺法式薄餅、杏仁、草苺雪酪」於軟Q可口的香草薄餅內抹上草莓香緹、當季新鮮草莓、草莓雪酪等豐富草莓製品內餡，最後再灑上杏仁片和薄荷葉點綴，感受口中草莓香氣迸發及淡淡的薄荷香氣。

活動期間：2024年1月8日至1月12日連續五天的午餐時段(11:30-13:30)

活動內容：只要是台北市中山區居民或公司員工，憑相關證明文件（如身分證、社區住戶識別證或員工名片等）可享用餐5折優惠，優惠每日限額30名。



寒居酒店BeGood餐廳 2024新菜單

STARTERS

酪梨吐司、黑橄欖、帕馬森起司、羽衣甘藍

柑橘漬青甘、柿子、紫蘇

炭烤青花椰和無花果、甜椒堅果醬、希臘酸奶

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SOUP

栗子南瓜湯、綜合菌菇

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BRUNCH AND MAIN DISH

西班牙風味飯、叉燒松阪豬、櫻桃番茄油醋￼

雞蛋仔、炸雞、高麗菜沙拉

油封鴨腿班尼迪克蛋、綜合沙拉￼

爐烤雞腿、檸檬洋芋和紅蘿蔔、綠橄欖

虎蝦海鮮粥、竹筍、甜豆、醃漬鴻喜菇、茵陳蒿

炭烤菲力、奶油白菜、白花菜泥、紅酒芥末醬

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SWEETS AND TREATS

炙燒乳酪、無花果、優格、柚子雪酪

千層酥、龍眼蜜、鐵觀音冰淇淋

草苺法式薄餅、杏仁、草苺雪酪



寒居酒店

地址：台北市中山區松江路116號2樓

電話：(02)2564-3577