皇家哥本哈根Ｘ晶華軒聯名團圓餐！越來越重視儀式感的現代人，吃頓好料、也要配好餐具，體驗不一樣的用餐氛圍。擁有百年工藝的「皇家哥本哈根」，這次以丹麥皇室百年手繪經典唐草餐瓷為主角，和晶華軒星級主廚鄔海明主廚聯名推出農曆團圓餐，是首度將北歐餐桌美學和中式粵菜相結合，僅於1/23-2/14期間限定登場。







皇家哥本哈根台灣巡禮最終壓軸場來到台北晶華軒，力邀星級鄔海明主廚打破框架共創餐桌美學新高度。以丹麥象徵家人朋友團聚溫暖舒適時刻的核心生活思想「Hygge」為基礎，結合農曆過年團圓聚餐的需求，特別嚴選以青花瓷花紋為概念發想的唐草餐瓷為餐具，搭上中式粵菜大菜和擺盤，無論是皇家哥本哈根、還是粵式都是經過繁複的製程，兩者相互搭配出幸福澎湃的團員餐桌。







鄔主廚的招牌拿手料理「花膠菜膽全雞」，中東白花膠、玉米雞和宜蘭山泉水一同熬煮，濃而不膩的粵菜煲湯以平邊唐草大湯盅盛裝上桌，霸氣十足。「澳洲龍蝦蒸肉餅」鮮紅澳洲龍蝦在鄔主廚巧手下，呈現出大自然植物盛開的樣貌，在藍色繽紛唐草造型盤中巧妙呈現。





皇家哥本哈根 x 晶華軒 期間限定饗宴

期間限定：1/23-2/14

供餐時間：11:30～14:30 17:30～21:30

套餐價位：$48,800+10%（每桌10位）獨立包廂內用餐

餐酒搭：三杯$1,780+10%

餐廳地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號3樓

聯繫電話：02 2567-7898

注意事項：只限電話預約，請至少於用餐前三日預訂。



皇家哥本哈根官網：https://royalcopenhagen.com.tw/