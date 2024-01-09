喜歡什麼口味的咖哩！有人喜歡日式咖哩、有人喜歡台式咖哩，而慕里諾餐飲集團旗下人氣品牌BEPPIN PASTA要推出全新「義大利麵湯咖哩」，聯名Suage北海道湯咖哩，將Suage北海道湯咖哩的原味湯頭、素炸食材結合自製義大利麵，一道讓人吃一口就停不下來了「湯咖哩義大利麵」。
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同樣引進自日本的BEPPIN PASTA和Suage北海道湯咖哩，首次跨品牌聯名合作，以自家製生義大利麵廣受饕客喜愛的BEPPIN PASTA聯名「素炸」聞名的Suage北海道湯咖哩，別於湯咖哩常態搭配白飯的做法，在BEPPIN PASTA帶來Suage湯咖哩版本的湯咖哩義大利麵。
而這一次聯名一次推出兩款口味，「香煎雞腿湯咖哩義大利麵」、「澎湃海鮮湯咖哩義大利麵」，看起來與Suage湯咖哩的外觀相似，馬鈴薯、南瓜等串籤串起的根莖類蔬菜，抑或是不裹粉、直接酥炸的舞菇、青椒皆以標準的「素炸」方式呈現。
而新品「香煎雞腿湯咖哩義大利麵」在豐富配料之外，特別再加入舒康雞香煎雞腿肉，雞腿肉外皮酥脆，肉汁飽滿，此外「澎湃海鮮湯咖哩義大利麵」則是放入小卷、鮮蝦、蛤蜊、帆立貝與淡菜，以超級澎湃的豐富海鮮滿足海鮮控，真的要讓吃貨們吃了一口就停不下來。
同時，BEPPIN PASTA料理長表示，由大量蔬菜、洋蔥泥、馬薩拉辛香料燉煮而成的Suage湯咖哩原味湯頭，在這回聯名款料理裡，湯頭還再特別加入由蔬菜、雞骨等燉成的蔬菜雞高湯調配，湯頭雖保有湯咖哩的辛香風味，卻不失蔬菜高湯的鮮甜，喝起來與Suage北海道湯咖哩略有不同，更顯輕盈多層次。
BEPPIN PASTA Suage北海道湯咖哩 聯名新品
香煎雞腿湯咖哩義大利麵/420元
澎湃海鮮湯咖哩義大利麵/450元
活動期間：即日起至二月底