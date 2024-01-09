起司控這次吃到爽！達美樂這次台日同步推出新品「起司火山四喜披薩」，把經典的四喜披薩再升級，不只能一次吃到4種披薩口味，而且加大成16吋、中間還有一整盆「起司火山」熔岩起司醬，讓披薩控邊沾邊吃，打造超濃郁、超邪惡的美式披薩吃法，挑戰披薩控新話題。



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台灣達美樂與日本達美樂即日起同步推出「起司火山四喜披薩」，主打超濃厚起司風味。使用達美樂獨家配方手作麵團，底部架著圓形紙碗，並且在碗中填入大量起司醬，在邊緣鋪上配料，打造火山口造型的「起司火山四喜披薩」。其中，每一個披薩都有滿滿每200g的熔岩起司醬，是使用莫札瑞拉起司、切達起司特調而成的橘黃起司醬，不只是沾披薩、還可以加點炸物副食沾著吃。







特別的是，本次「起司火山四喜披薩」每款同時吃得到4種口味，並且提供3種組合搭配。包含「超值四喜口味、瑪格莉特四喜口味、海鮮戀人口味」可以選擇，並且製作成少見的16吋超大尺寸，更適合辦公室聚會、好友在家聚餐一起享用。





達美樂 起司火山四喜披薩

配合新品上市，達美樂推出「起司火山四喜披薩」外帶半價優惠，只要549元起就能開吃，同步推出套餐選擇，除了披薩之外更附上「烤雞條、Puff香腸、鱈魚星星、香烤薯球、一瓶大可樂」，速食控、起司控開趴就先訂起來。

開賣日期：2024/01/19起

販售門市：達美樂全台189家門市同步上市

售價：外帶半價549元起

口味選擇：

1、起司火山四喜披薩：超值四喜口味搭配起司熔岩火山，外帶半價NT549。

2、瑪格莉特火山四喜披薩：瑪格莉特四喜口味搭配起司熔岩火山，外帶半價NT549。

3、海鮮火山四喜披薩：海鮮戀人口味搭配起司熔岩火山，外帶半價NT649。

4、套餐組合：含「起司火山四喜披薩」一式、4款副食(烤雞條、Puff香腸、鱈魚星星、香烤薯球及一瓶大可樂)



詳細活動規範及供應情形，依 達美樂 官方公告為準。

