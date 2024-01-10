粉紅兔兔小土匪又來搶錢！無論是出遊踏青，還是上班通勤，一張可愛的嗶嗶卡，就能在日常生活中帶來一絲療癒感。日本人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」這次分別和icash2.0和悠遊卡合作，以3D立體造型「粉紅兔兔臉紅公仔icash2.0」和龍年超級悠遊卡為主打，讓人在新的一年有粉紅兔兔陪伴。







可可愛愛的「卡娜赫拉的小動物」這次變身成日常必需品，首推必搶的「粉紅兔兔臉紅公仔icash2.0」，以粉紅兔兔為造型，呆萌的笑臉嗶卡後雙頰還會發出粉紅光芒，害羞的表情包鐵粉一定要收。鑰匙圈的設計也方便粉絲攜帶，掛在包包上就是最萌焦點。







而悠遊卡公司則是推出卡娜赫拉的小動物造型的「龍年超級悠遊卡」，粉紅兔兔和P助扮成財神、手拿元寶，象徵招財進寶、財源滾滾，更貼心的設計小紅包，方便大家送禮。並結合SUPER CARD功能，可搭配悠遊付APP中「悠遊卡加值機」，將卡片緊貼於手機感應區，即可以百元為單位用手機線上加值。



推薦閱讀：買蛋捲就有神龍公仔！小七限定「喜年來×朝隈俊男聯名公仔蛋捲禮盒」招財、必勝迎新年，辦公桌很需要神龍坐鎮。





卡娜赫拉的小動物-粉紅兔兔臉紅公仔icash2.0 售價、購買通路

購買通路：

1、2024/1/9起7-ELEVEN門市販售，499元/個。

2、2024/1/9 10:00am起7-ELEVEN線上購物中心、博客來、康是美網購販售，535元/個。

卡娜赫拉的小動物龍年超級悠遊卡 售價、購買通路

售價：150元

開賣日：2024/1/10起

販售通路：7-ELEVEN、全家便利商店、博客來、東森購物、蝦皮購物、誠品線上現貨開賣。



