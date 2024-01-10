不論是甜點控、還是麵包控，一定不能錯過在韓國賣破千萬顆的「延世生乳包」，平均每個五個韓國人就有一個人吃過的「延世生乳包」真的來台灣了，光聽到消息就讓人忍不住流口水了。在韓國 INS 火爆夯的「延世生乳包」一次推出兩個口味「原味」及「可可」，首波限定7-ELEVEN獨賣，再搭配日韓甜點優惠任選第二件79折。



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幾乎快要和臉一樣大的「延世生乳包」，令人著迷之處隱藏在樸實卻巨大的麵包外表之下，撕開來則是滿滿濃醇香甜的生乳奶油，原料採用延世大學頂尖教授專家照顧的牛乳，高品質的乳源做出的生乳奶油餡香濃而不膩。外層鬆軟的麵包經過多次改良，克服冰過的麵包乾癟問題，與冰涼新鮮的奶油結合，冰過後仍然吃得出膨厚的口感，與內餡完美融合的黃金比例，吃一口就會立即愛上。





本次引進的兩個經典口味「韓國延世大學原味生乳包」和「韓國延世大學可可生乳包」更是幾乎搶不到，生乳內餡絲滑口感帶有乳香甘甜，超濃郁令人一口接一口，爽快大份量讓人滿足感直接爆棚。原味的純淨鮮奶油讓味蕾感受最單純的牛乳甜鮮；可可以微苦的巧克力鮮奶油為基底，藏有驚喜的巧克力豆，為口感增添些許層次，更是許多人的不二首選。









韓國延世大學「原味生乳包」、「可可生乳包」

販售通路：全台 7-ELEVEN 門市

建議售價：第二件79折 (原價：$119/件)

優惠期間：2024年1月10日起至2024年1月23日止



關於延世牛奶

「延世牛奶」由韓國知名學府延世大學創立，曾在2021年榮獲世界級 SUPERIOR TASTE AWARD 最高榮譽三星獎殊榮。為了實現最高品質的目標，延世大學召集了醫學、生命工學、食品營養等領域最頂尖的專家學者，組成食品科學委員會，並經營專屬牧場及發展最佳化的生產管理系統，採用全自動化生產，產品通過HACCP認證，品嚐天然濃厚滋味的同時也能兼顧安心認證。

