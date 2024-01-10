家樂福新聯名是LINE FRIENDS「MININIGUMAN」！配合2024農曆春節話題，全台家樂福在1/10起推出「當我們年在一起」加價購活動，設計7款MININIGUMAN實用系周邊小物加價購，包含回力車、手機架、行李箱等周邊，門檻超低只要消費滿168元就能加購，讓粉絲通通搶起來。



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這次家樂褔與MININIGUMAN聯名，在1/10-2/15期間限定推出7款加價購，只要消費滿168元就有加購資格，單筆最多加購3款，必搶包含「公仔回力車」以盲盒玩法，總共5款常規造型、加上一款驚喜款，拼手氣抽起來。另一款「MININIGUMAN公仔手機架」有2種顏色，在手機架上趴著MININIGUMAN小角色們，放在書桌上、辦公桌上也療癒。







此外，本次加價購系列還有超萌「三層收納推車、軟式吸水地墊」居家超實用，同時推出外出可愛系「MININIGUMAN折疊帳篷、野餐墊」收起來體積小、更方便，還有一款「造型DIY行李箱」，設計成L型可以讓小朋友坐在行李箱上，並且提供貼紙、行李吊牌讓人自己裝飾，打造獨一無二周邊小物。





家樂褔 X MININIGUMAN家樂福龍來大團圓

不只有7款聯名加價購，家樂褔即日起也在門市販售超過30款「MININIGUMAN聯名商品」，包含萌系T恤、零食系列「橘平屋厚烤海苔、曾蒙牛牛肉麵、MININIGUMAN蛋捲、卡滋ＸMININIGUMAN」，送禮也超可愛，還有日用品系列「舒酸定抗敏護齦亮白組」送MININIGUMAN午睡枕，逛家樂福買起來。

活動期間：2024/1/10~2/15

活動方式：於家樂福量販/超市/線上購物/家速配全館單筆消費滿168元，即可加購指定商品，單筆最多加購3款。

加購商品：

MININIGUMAN 公仔回力車：139元

MININIGUMAN 造型DIY行李箱：1,699元

MININIGUMAN 折疊帳篷：999元

MININIGUMAN 軟式吸水地墊：199元

MININIGUMAN 公仔手機架：239元

MININIGUMAN 野餐墊：399元



詳細活動規範及供應情形，依 家樂褔 官方公告為準。