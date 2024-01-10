全聯新集點是萊恩！從韓國夯到台灣的人氣插畫KAKAO FRIENDS，由萊恩領軍賣萌擄獲一票粉絲，只要看到新品就忍不住掏出荷包下單。今年再度和全聯福利中心合作，推出限定集點加價購活動，以六款超實用的廚房鍋具和周邊小物，可可愛愛萊恩帶領著好朋友們一起在全聯賣萌，最低0元就能換購帶回家。







全聯看準冬季吃鍋的商機，特別推出KAKAO FRIENDS廚具集點加價購活動，以KAKAO FRIENDS人氣王萊恩代表色「橘色」為主色，六款帶有暖陽橘廚具小物，首推必搶的「電磁爐收納組」一次幫你準備好電磁爐和鍋具，不使用時還可將電磁爐收納在方形鍋物中，不佔空間的設計即便是租屋族也能輕鬆收納。另一款「雙耳湯鍋」防燙的設計方便大家端上桌，側邊還有雙向導流口，







小鍋設計的「和風奶鍋」就算一個人宅在家煮泡麵也超療癒，鍋蓋還能變身為湯勺架，側邊的霧面矽膠握柄也方便大家拿取。另外，還推出多款廚房周邊小物，包括矽膠材質的「鍋鏟湯勺組」、「廚房烹飪計時器」和「壓蒜器」，都有萊恩、桃子和好朋友們。



推薦閱讀：家樂福LINE Friends加價購！家樂福聯名MININIGUMAN推7款加價購，168元就能加購回力車、手機架超可愛。





全聯、KAKAO FRIENDS集點 活動時間

活動時間：即日起至2024/4/11

活動辦法：福利卡友生鮮單筆每滿100元獲1積分，滿3積分或扣200福利點起就能加價換購。



全聯、KAKAO FRIENDS集點商品

電磁爐收納組 26,000福利點+0元；3生鮮積分/200福利點+2,699元

雙耳湯鍋 17,000福利點+0元；3生鮮積分/200福利點＋1,799元

和風奶鍋 3生鮮積分/600福利點+799元；200福利點+999元

鍋鏟湯勺組 3生鮮積分/600福利點+369元；200福利點+429元

廚房烹飪計時器 3生鮮積分/600福利點+369元；200福利點+429元

壓蒜器 3生鮮積分/600福利點+269元；200福利點+329元