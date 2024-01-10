搶攻旅宿住房商機！高雄洲際酒店迎接2024農曆新年，聯合酒店內五間餐廳、酒吧推出「洲際美食節」LINE好友限定抽獎回饋活動。加入「高雄洲際酒店」LINE官方帳號即享線上抽獎機會每日三次。同時，結合高雄洲際酒店內五間象徵環球飲食文化的風格餐廳和特色酒吧 ，消費滿額加碼兌換豪華雅緻房（雙床房型）平日住宿一晚。
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高雄「洲際美食節」結合高雄洲際酒店內五間風格餐廳和特色酒吧，推出LINE好友限定抽獎活動，只要加入酒店LINE官方帳號，每日領取三次幸運扭蛋抽獎機會，獎項豐富涵括「湛露中餐廳」價值4,560元雙人套餐、無錫名菜「梁溪脆鱔」、南洋人氣料理「馬來傳統烤魚」、「金沙魚皮籃」小份、風味和食「菲力牛佐木之芽味噌醬」、西式經典「松露薯條」等免費電子招待券，精選飲品等免費電子兌換券，以及免服務費電子抵用券等。
同時，只要在「洲際美食節」活動期間於酒店任一餐廳消費，單筆帳單滿額2,000元，即可累積LINE集點卡一點，消費滿4,000元即可累積兩點，滿六點即可兌換高雄洲際酒店豪華雅緻房（雙床房型）平日住宿一晚。此外，酒店同步推出快閃訂房禮遇，即日起至2024年3月31日止，官網直訂基本房型指定費率，即享無條件升等至套房，週日至週四每日限量八間。
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