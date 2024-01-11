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2024春節開運小物推薦！Pinkoi北車京站快閃店11款春節小物推薦，首推「招財揪吉、妖魔退散鑰匙圈」新年不想再衰了。

2024-01-11 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：104
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編輯 張人尹

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新的一年真的不想再衰了！農曆新年最重要的事，就是要把衰運趕走，迎接新的一年的好運、財運、貴人運。這次Pinkoi特別針對2024新年，在北車京站打造「不想再這樣了」主題快閃店，集結超過300件選品，幫粉絲們過年招好運，窩客島特別精選11款開春必買開運小物，幫你小人退散、財運快來。

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Pinkoi #不想再這樣了 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Pinkoi #不想再這樣了 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

Pinkoi本次快閃店「不想再這樣了」分成4大主題類別「不想再科技冷漠了」增添生活溫度，「不想再一事無成了」幫你建立新年規劃，「不想再失眠了」添購質感居家小物，還有重點展區「不想再衰了」以開運為主題，集結春節必備春聯、招財小物，還有增添好人緣的伴手點心，在京站一樓大門口通通可以逛。
Pinkoi #不想再這樣了 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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其中，春節除舊佈新必備的「春聯、紅包」，推薦「研達」的多款可愛系IP角色紅包袋，包給晚輩小孩剛剛好，還有手作風格的「土與木之間」創意紅包袋系列，每款紅包袋拉開都有小機關。而轉運必備的春聯，則有「三支筆工作室」燙金春聯、迷你版春聯磁貼冰箱貼超可愛、「黑白小姐」手寫風格春聯也超萌。
Pinkoi #不想再這樣了 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Pinkoi #不想再這樣了 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



開運小物系列，除了經典款「招財貓達摩公仔」之外，超人氣「招財揪吉」在本次快閃店也買得到，各種尺寸的金蟾蜍咬著可以選轉金幣，象徵「錢滾錢」幫你招財。此外，人氣插畫家「黑白小姐」還有超實用「妖魔退散」鑰匙圈，各行各業都超需要。
Pinkoi #不想再這樣了 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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為了讓你邊吃邊開運，推薦「來玩肉干 X 蘇飛雅聯名」4款肉乾禮盒，分別在外盒以「招桃花、貴人護、財富來、得勝利」搭配4種不同口味的長型肉乾，取出時更像抽籤，每盒有一支寫上「大吉」字樣的肉乾，抽中更幫你招好運。除此之外，本次快閃店也推薦「有點秋食物工作室」全素土鳳梨酥禮盒，搭配花磚圖案紙盒，送禮更招好人緣。
Pinkoi #不想再這樣了 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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本次「Pinkoi #不想再這樣了 快閃店」自即日起至02/04期間限定登場，在京站時尚廣場1樓大門口就能一次逛到4大主題攤位，並且同步在Pinkoi官網也能逛一波。本次活動Pinkoi加碼推出「Sleep Box 不再失眠組」限定禮盒，早鳥享74折優惠，鐵粉手刀逛一波。
Pinkoi #不想再這樣了 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Pinkoi #不想再這樣了 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

Pinkoi #不想再這樣了 快閃店

活動期間：2024/01/10 - 2024/02/04
活動地點：台北京站時尚廣場 1F 承德路大門口 (台北市大同區承德路1段1號)
官網：https://walkr.tw/qpGieQ6F
 

Pinkoi #不想再這樣了 快閃店推薦開運小物

研達 卡娜赫拉的小動物招財公仔
售價：NT$ 371

研達 IP系列紅包袋
售價：NT$ 53起

土與木之間 創意紅包袋
售價：NT$128起

三支筆工作室 春聯磁貼冰箱
售價：NT$ 129起
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三支筆工作室 燙黑金龍年文創春聯
售價：NT$ 238

黑白小姐 插畫手寫春聯卡片
售價：NT$ 45

招財揪吉
售價：NT$ 990起

黑白小姐 迷幻可愛金屬鑰匙圈 - 妖魔退散
售價：NT$ 280

來玩肉干 X 蘇飛雅聯名肉乾
售價：NT$ 176起

有點秋食物工作室 全素福袋土鳳梨酥禮盒
售價：NT$ 388

氺の尼 泥研製所 胖胖招財招福貓
售價：NT$ 590

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#Pinkoi
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Pinkoi 春節 周邊小物 開運小物 more
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