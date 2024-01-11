為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 旅遊 > 汐止人有新景點了！汐止「下寮溪防汛道路」全新綠意廊道超愜意，順遊星際遊戲場、百年舊隧道。

汐止人有新景點了！汐止「下寮溪防汛道路」全新綠意廊道超愜意，順遊星際遊戲場、百年舊隧道。

2024-01-11 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新北水利局 人氣：745
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

汐止新景點踩點去！對於地方活化、改善生活品質是當地最重要的事情，新北水利局近年來積極改善河畔邊的環境，將防汛的河堤、道路從原本的髒亂不堪搖身變成在地居民散步踏青的好去處。近日位於汐止樟樹里的下寮溪防汛道路，便是搖身變成綠意廊道，周邊種滿花草並串連新北河濱自行車道，讓大家週末來此騎自行車，享受悠閒午後。
汐止下寮溪防汛道路/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
汐止下寮溪防汛道路/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

汐止下寮溪防汛道路雖然從汐止大同路一段至樟樹二路路段皆有綠意美化，但到了樟樹二路至工建路路段變成為違法傾倒垃圾、道路破損有坑洞的凌亂環境，造成居民的危險。這次在水利局、環保局和警察局等多方單位的配合下，共同改善「下寮溪防汛道路」後半段的樣貌，除了重新鋪平地面，兩側花草植栽也重新修剪，金露花、矮仙丹、變葉木等植栽在不同季節綻放不同顏色，沿路妝點著整條綠意廊道。
汐止下寮溪防汛道路/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
汐止下寮溪防汛道路/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

汐止下寮溪防汛道路亦是自行車愛好者的天堂，是全國最長210公里自行車道系統「新北河濱自行車道」中的一環，其中的基隆河自行車道串聯汐止與南港，只要約20分鐘車程便可抵達汐止地標「星光橋」，以及以八大行星為主題、佔地1.3公頃的「星際遊戲場」，若再沿著上游騎行還可到新北基隆交界處「台鐵五堵貨場舊隧道」，是從日據時代至今的百年隧道，無論是情侶約會，還是遛小孩放電都超適合，揪你來汐止一日遊。

推薦閱讀：嘉義湖美夜市回歸！近2000坪、200攤「嘉義胡美夜市」每週只開這3天，西區5大景點「千坪零食好市多、免費蛋捲DIY」跟著嘉義人加碼玩。
台鐵五堵貨場舊隧道/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
汐止星際遊戲場/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

汐止下寮溪防汛道路

地點：汐止區樟樹二路至工建路路段

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#汐止
morechevron_right
文章關鍵字
汐止 自行車 景點 隧道 more
延伸閱讀
大蒜控終於等到了！老字號「大呷麵本家」強打推出「台式蔥蒜湯煲麵」，要用蒜味十足的拌麵攻佔必吃拌麵清單。
 編輯 鄭雅之
竟然是蜜桃抹茶冰沙！辻利茶舗「抹茶蜜桃辻冰沙、乳酸飲」搶攻今夏最強冰沙稱號，再也不用羨慕日本有蜜桃星冰樂了。
 編輯 鄭雅之
是kiri乳酪泡芙！beard papa’s「檸香乳酪泡芙泡芙」最新口味曝光，爆濃「kiri乳酪卡士達」泡芙控、乳酪控都嗨了。
 編輯 鄭雅之
抹茶控一定要吃的辻利抹茶冰！辻利茶舗全新「辻利蕨餅百匯」強打上市，就是要用日系抹茶百匯、剉冰引爆IG話題。
 編輯 鄭雅之
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up