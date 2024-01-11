汐止新景點踩點去！對於地方活化、改善生活品質是當地最重要的事情，新北水利局近年來積極改善河畔邊的環境，將防汛的河堤、道路從原本的髒亂不堪搖身變成在地居民散步踏青的好去處。近日位於汐止樟樹里的下寮溪防汛道路，便是搖身變成綠意廊道，周邊種滿花草並串連新北河濱自行車道，讓大家週末來此騎自行車，享受悠閒午後。
汐止下寮溪防汛道路雖然從汐止大同路一段至樟樹二路路段皆有綠意美化，但到了樟樹二路至工建路路段變成為違法傾倒垃圾、道路破損有坑洞的凌亂環境，造成居民的危險。這次在水利局、環保局和警察局等多方單位的配合下，共同改善「下寮溪防汛道路」後半段的樣貌，除了重新鋪平地面，兩側花草植栽也重新修剪，金露花、矮仙丹、變葉木等植栽在不同季節綻放不同顏色，沿路妝點著整條綠意廊道。
汐止下寮溪防汛道路亦是自行車愛好者的天堂，是全國最長210公里自行車道系統「新北河濱自行車道」中的一環，其中的基隆河自行車道串聯汐止與南港，只要約20分鐘車程便可抵達汐止地標「星光橋」，以及以八大行星為主題、佔地1.3公頃的「星際遊戲場」，若再沿著上游騎行還可到新北基隆交界處「台鐵五堵貨場舊隧道」，是從日據時代至今的百年隧道，無論是情侶約會，還是遛小孩放電都超適合，揪你來汐止一日遊。
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汐止下寮溪防汛道路
地點：汐止區樟樹二路至工建路路段