在所有鐵道迷心中，最重要也是最讓人不能忘記的「藍皮解憂號」，不只是一代人的記憶、更是許多鐵道迷們必收「藍皮普快車」。2024年正式成立的國營臺灣鐵路股份有限公司，為了滿足一代人腦海裡的兒時搭乘記憶，特別在實體門市限量發售「藍皮解憂號造型一卡通」，一起與「藍皮解憂號」再次啟航。



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國營臺灣鐵路股份有限公司表示，「藍皮解憂號造型一卡通」實體門市販售將於113年1月15日上午10時起每組售價新臺幣499元，每人每次限購5組。此外，臺鐵公司還特別推出1月15日至1月31日期間限定精選藍皮解憂號系列商品加購商品，包含了藍皮解憂號馬克杯、藍皮列車造型抱枕、簡約運動毛巾(藍色)，每筆訂單每項加購品限購1個(售完為止)。





最後，國營臺灣鐵路說明，藍皮普快車是承載許多人對火車舊時光記憶的古董級列車，經過重新整裝及修復，藍皮列車在眾所期盼下，於2021年底以浪漫藍的懷舊塗裝「藍皮解憂號」重新啟航，再次勾起鐵道迷深藏在腦海裡的兒時搭乘記憶，引領眾人遨遊於山海之間。這一次「藍皮解憂號造型一卡通」在實體門市販售，就是要再一次拉近與粉絲的距離。

















藍皮解憂號造型一卡通 實體門市限量發售

販售期間：113年1月15日上午10時（商品數量有限，售完為止）。

販售地點：臺鐵夢工場旗艦店、臺鐵夢工場花蓮店、臺夢工場亭東店、台鐵便當販賣店-高雄西門店、台鐵便當臺中店。

活動內容：

(1) 藍皮解憂號造型一卡通，每組售價499元，每人每次限購5組。

(2) 加價購優惠：凡於販售期間內購買藍皮解憂號造型一卡通，即可以優惠價格購買指定商品：藍皮解憂號馬克杯、藍皮列車造型抱枕、簡約運動毛巾(藍色)，每筆訂單每項加購品限購1個(售完為止)。

(3)藍皮解憂號馬克杯加購價199元、藍皮列車造型抱枕加購價399元、簡約運動毛巾加購價129元。