板橋吃到飽新菜單搶先看！新北最高的「50樓Cafe自助餐廳」為了給國人最有懷舊風味的台灣味料理，特別從從1/12至2/29推出「寶島新滋味」活動，有融入台灣味的眷村菜、充滿昔日榮光的酒家菜，不惜成本的爐烤美國和牛肉、炙燒和牛握壽司、以及包含時令草莓在內的各式精美甜點，全部都讓老饕吃到飽。
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50樓Cafe主廚楊能沛表示，這一次「寶島新滋味」將來自大江南北的眷村菜一次端上桌，其中「紅燒獅子頭」吸滿高湯精華、肉汁飽滿；「上海臘味菜飯」的肝腸、臘腸鹹香夠味，米粒帶有些微焦脆口感；「蹄花燒黃豆」則是原本好評菜色「滷豬腳」的進化版，加了黃豆滷煮入味，鹹香中迸發甘甜。其它像是香脆飽滿的陝西肉夾饃、和牛合菜戴帽、特製炸醬麵等也都是值得一嚐的眷村料理。
此外，源自日治時期的酒家菜或傳統台式辦桌菜，數十年來深深影響台灣飲食文化， 50樓Cafe備齊多道必吃菜色，滿足饕客味蕾。「魷魚螺肉蒜」包括煸炒後鮮香撲鼻的魷魚與蒜苗、螺肉三大要角，更倒入畫龍點睛的螺肉汁，帶出湯頭甘甜；「龍蝦沙拉三明治」將龍蝦沙拉與多種食材夾進抹滿美乃滋的吐司，裹粉炸至金黃，微甜微鹹，酥香飽滿。「五柳枝魚」選用肉質細膩Q彈的新鮮海鱸魚酥炸，並澆淋五色芡料，酸甜爽口；「老菜脯排骨酥湯」以陳年老菜脯熬煮，湯汁渾厚，滿是食材厚積的甘醇風味。
除了各式台味料理，美國和牛也一定要嚐！日料區供應炙燒和牛握壽司，現切肉檯則有「爐烤美國和牛」，主廚將原件近9公斤的大塊和牛肉，用混合了黑椒、芥末與新鮮百里香、迷迭香的醃料醃漬一天，再入烤爐，掌握七分熟度出爐，牛肉切開後，切面紅潤、肉汁橫流，搭配經典的蘑菇醬或紅酒獵人醬入口，吃來超級過癮。
最後，繽紛誘人的甜點區更是不能錯過！草莓蛋糕散發清新果香，甜而不膩；香芋奶油蛋糕奶香濃郁，軟綿柔滑。桂圓紅糖奶凍、眷村姥姥花生糖、暖心紅豆甜湯等也都是季節限定，加上多種口味的泡芙、千層鬆餅、哈根達斯冰淇淋等，選項豐富、療癒身心。
板橋50樓Cafe自助餐廳吃到飽
活動期間：1月12日至2月29日
訂位電話：02-7705-9723
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