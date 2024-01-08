2024開始吃到飽！為了讓吃到飽控快速找到自己喜歡的吃到飽料理、也能發現有那些吃到飽料理有活動，因此窩客島特別整理出11間在站上最具有話題性的11間吃到飽餐廳，不論是晚晚餐買一送一、還是一日限定龍蝦吃到飽，只要有吃到飽就一定要搶先看一下。







#日本A5和牛吃到 品火鍋

上乘之選的肉品首推必點的「美國安格斯無骨牛小排、西班牙伊比利豬」，以及全新登場、油花分布均勻的「日本A5和牛」等，全都提供無限加點吃到飽，讓人大口吃肉、啃帝王蟹超過癮。上桌後還先贈送「炙燒干貝、鮭魚握壽司」，並用自製甜點「黑糖豆花」劃下完美句點。



品火鍋帝王蟹、日本A5和牛吃到飽 訂位資訊

電話：02-2541-1563、0968-472-888

地址：台北市新生北路一段152號

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/378170





#鴨血豆腐無限續加吃到飽 岩漿

岩漿火鍋的「漢方麻辣湯」堅持遵循傳統古法熬製，採用頂級大紅袍花椒，加上獨門漢方藥材精心慢火熬煮而成，溫醇濃厚的紅色麻辣湯，放入口中帶出香、麻、辣的熱情口感，層次豐富入口餘韻在口中不斷迴盪，也是許多剛開始吃辣的火鍋控必吃選項，再搭配無限續加的Q彈鴨血、滑嫩豆腐，CP值直接拉滿。



岩漿火鍋-微風信義店 訂位資訊

電話：02-27290299

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/378406





#蒸鮮鍋物吃到飽 MJ Kitchen

MJ Kitchen廚藝團隊為了在冬季團吸引吃到飽控的目光，特別推出多道熱氣蒸騰的蒸籠海鮮及鍋物料理，其滿載極致海味的時令蟹身、可口彈牙的象拔蚌，以及肉質細緻、滋味甘甜的蒜蓉蒸魚捲，周末午晚餐再加碼松葉蟹腳吃到飽。除此之外，生食區還有鮭魚、鮪魚等多種肥美生魚片，同時準備了大人小孩都喜愛的「酥脆炸蝦」及濃郁炸起司條，用各種不同烹調方式的鮮美漁獲征服吃到飽控的胃。



台北國泰萬怡酒店-MJ Kitchen 訂位資訊

電話：02-7750-3337

地址：台北市松山區民生東路三段6號

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/378509





#晚晚餐吃到飽買一送一 JR台北鉑麗安全日餐廳

鉑麗安全日餐廳由JR東日本大飯店台北日籍行政總主廚芦浦隆二（Ryuji Yoshiura）與餐廳主廚陳永儒（Kevin Chen）聯袂打造，提供精緻美味的料理。下午茶時段匯聚各種令人垂涎的海鮮，包括新鮮的生魚片、壽司蝦、牛蹄蟹、熟蝦、炒蟹，同時還有牛肩肉和蜜汁醃燻火腿等經典佳餚。此外，還有美味烤肉、沙拉、披薩，以及繽紛可口的甜點和冰淇淋，每一道菜色都是主廚團隊用心製作，追求美味的極致，讓饕客的味蕾感受前所未有的享受。



JR東日本大飯店台北 BRILLIANT 鉑麗安全日餐廳

電話：02-77500934

地址：台北市中山區南京東路133號B1樓（南京復興站旁）

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/379515





#龍蝦吃到飽 豐FOOD海陸百匯

大直「豐FOOD海陸百匯」吃到飽1月龍蝦之夜，推出了備受好評的「泰式波士頓龍蝦」，搭配上辣、酸、甜的泰式醬汁，結合粄條彈牙有勁口感渾然一體、濃郁美味，還有無限量供應的「蒜蓉蒸龍蝦」，以生蒜與油蔥酥經過爆炒後的香氣淋上特製的醬汁，口感鮮明滿足味蕾。同時，龍蝦之夜則有限定菜色日本A5和牛握壽司、帝王蟹湯、現切牛排、椒鹽天使蝦、櫻桃片皮鴨、紅蟳、鮑魚吃到飽。



豐FOOD海陸百匯龍蝦吃到飽

電話：02-8502-0555

地址：台北市中山區植福路8號

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/379520





馬辣集團吃到飽優惠5大店、7大整理

台北人氣吃到飽名店「馬辣集團」再次串連旗下吃到飽品牌，只要在一月底前電話訂位並告知參加一月活動，至現場出示有對中1、6、8任兩個數字的身分證、健保卡或是護照號碼，即可享有免費升級優惠。包括無限續的北港烏魚子、XXL東石大蛤，讓人膽固醇飆升也要吃爆。



優惠內容：

1、熊一頂級燒肉：不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。2、哞哞屋和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

3、夯下去新潮和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

4、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。5、涮樂和牛鍋物 食べ放題：

選擇指定方案「極上和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」每成人一隻。

選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」吃到飽。

6、狗一下居酒食堂：不限時段，全桌單點消費滿1000元，即贈「香烤鮭魚肚」乙份(價值200元)，可累贈。



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/379107





#50道日韓經典料理吃到飽 福華彩虹座

台北福華大飯店行政總主廚劉文凱表示，這一次「日韓美饌」吃到飽新菜單，是融合自身周遊列國的經驗，設計出清爽的日式料理和引爆味蕾的重口味韓食，一舉推出多道日本、韓國旅遊的必吃經典菜色。像是新鮮生魚片、現做壽司，還有特選炙燒牛舌、現烤和牛肉和現炸生蠔，以及拉麵控不能錯過的現點現煮豚骨味噌拉麵。此外，本次日本區的重頭戲則是日本空運來台、有「海中紅寶石」之稱的日本三大名魚「喜知次」，將進口的喜知次使用紅燒方式烹煮，肉質軟嫩、豐腴多汁，讓賓客享用最鮮美的海中滋味。



台北福華彩紅座吃到飽訂位

專線：02-2326-7429

地址：台北市大安區仁愛路三段160號

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/379425

