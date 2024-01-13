堪稱蛋捲控必吃蛋捲「海邊走走」，為了搶攻2024春節送禮商機，推出全新「愛餡年獸春節系列禮盒」，同時加入2024新口味「咖啡拿鐵蛋捲」，要用大人才懂的大人味、來征服蛋捲控、咖啡控的必吃清單。海邊走走松菸門市再加碼推出松菸限定口味「會醉的萊姆葡萄」冰淇淋。
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海邊走走推出全新「愛餡年獸春節系列禮盒」，禮盒設計以過年經典的年獸故事為主軸，畫面中有人端著蛋捲當作佳餚，也有小朋友用蛋捲鞭炮嚇跑年獸，以趣味活潑的方式帶出福運相隨的寓意，大量運用喜氣的亮色妝點，希望為新的一年帶來好兆頭。
2024海邊走走春節系列禮盒包含「有福愛餡蛋捲禮盒」及「有運愛餡蛋捲禮盒」共兩款。「有福愛餡蛋捲禮盒」強勢攜全新口味「咖啡拿鐵蛋捲」閃亮登場！「咖啡拿鐵蛋捲」採用哥倫比亞咖啡豆及腰果作為原料，研磨調配製成蛋捲餡，咖啡的香濃醇厚搭上腰果的甘甜香氣，交織出淡淡的拿鐵奶香，再裹上金黃酥脆的蛋捲餅皮，每口都能品嚐到具層次感的馥郁風味，要來攻陷咖啡控的心。
除了2024春節禮盒之外，誠品松菸門市重新改裝並擴大空間，裝修風格以「城市綠洲」為概念，運用純白磁磚及綠意植栽為主體貫穿空間，巧妙呈現城市與公園相融的休憩空間，高低交錯的磁磚階梯提供給消費者可隨心情變換座位的多元選擇。同時，廣受好評的hiwalk gelato驚喜推出松菸限定口味「會醉的萊姆葡萄」，使用「甘蔗之花蘭姆酒」製作，入口迎來香甜酒氣和吃得到的細碎葡萄乾，微醺迷人滋味是冬季首選。
2024海邊走走 愛餡年獸_有福愛餡禮盒
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