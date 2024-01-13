杏桃鬆餅屋首次推出以日本三重直送來台的章姬草莓製成「伊勢草莓蒙布朗薄鬆餅」，粉嫩的可愛模樣，讓人忍不住少女心大噴發。另外由日籍顧問設計以台灣草莓、鬆餅等元素打造出不同風味面貌的「草莓鮮奶油厚鬆餅」 、「草莓鮮奶油薄鬆餅」，以及幸福香甜的「草莓歐蕾」、「草莓氣泡飲」與熱飲「草莓香檸茶」等草莓季餐點， 即日起季節供應。
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日本草莓品種多達300種以上，於1992年品種登錄完成的「章姫,Akihime」品種，以果實長圓錐形為特色，果皮具深橙紅色，吃起來口感滑順、草莓汁液飽滿，尤其酸度較低的清爽甜度，讓章姬草莓成為後續不少草莓品種的配種主力。
現點現做的伊勢草莓蒙布朗薄鬆餅，使用大量章姬草莓，結合台灣豆沙、北海道鮮奶油所製作的草莓蒙布朗餡，透過日本進口的專業蒙布朗設備擠出1.5mm細緻的草莓蒙布朗餡，天然芬芳且香氣濃郁，最後於頂層再點綴整顆台灣草莓、撒上草莓果乾等裝飾，為草莓蒙布朗鬆餅帶來奢華美味。
同時，重視季節感的杏桃鬆餅屋，今年捎來5款草莓季全新鬆餅與飲品，選以苗栗大湖山上的台灣草莓為主角的草莓季甜品，有草莓控熱愛的「草莓鮮奶油厚鬆餅」，在經典4公分厚的厚鬆餅上，塗抹了滿滿自家製草莓鮮奶油與白乳酪鮮奶油，草莓果醬和北海道鮮奶油完美調和後的滑順香甜，為鬆餅餅增添滑順口感，而飽滿草莓圍繞起鮮奶油的華麗感，讓整個冬季幸福感滿滿。
喜愛薄鬆餅Q彈口感的草莓控，勢必不會錯過「草莓鮮奶油薄鬆餅」，頂層如同下雪般落下細白糖霜，點綴有三顆飽滿台灣鮮甜草莓為視覺吸睛焦點，一旁還有自家製草莓鮮奶油、白乳酪鮮奶油以及卡士達鮮奶油搭配，三者融合的味道略帶有優格酸香氣息，草莓控不只可以單純享用不同風味，還可再淋上隨附的草莓醬增添濃郁草莓滋味，滿滿的草莓幻化為不同型態，展現草莓季的大器與奢華。
杏桃鬆餅屋 大直美麗華店
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