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魚子醬鹹蛋糕！日錦製造所推出「魚子醬x橡子豬蜜香鹹蛋糕」，攜手皇籽匯Royal Caviar Club聯手打造春節儀式感。

2024-01-14 文字：編輯 李維唐 圖片：日錦製造所 人氣：113
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

挑戰最頂級奢華小點心，精品甜點伴手禮「日錦製造所」，與香港頂級魚子醬「皇籽匯Royal Caviar Club」，首次攜手獻禮，精選並列「歐洲夢幻傳奇食材」的西班牙伊比利豬和魚子醬，搭配推出2024春節限定的「魚子醬x橡子豬蜜香鹹蛋糕聯名禮盒」，結合海陸珍饈中的雙精品，讓2024年節禮盒充滿儀式感。

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魚子醬x橡子豬蜜香鹹蛋糕聯名禮盒

精品甜點伴手禮「日錦製造所」，為了讓2024龍年的春節賀禮更顯尊榮，特別邀請匯集世界最精緻魚子醬的香港頂級品牌「皇籽匯」跨國合作。「日錦」橡子豬蜜香鹹蛋糕，內餡是使用產量稀少、帶有清爽核果香氣的西班牙伊比利橡子豬原肉製成，鋪夾在香氣四溢的金箔紅柴蜂蜜蛋糕。而「皇籽匯」的精選鱘龍魚子醬，則是來自成熟的東太平洋鱘龍魚，鮮嫩的口感和清新的味道，獲得專家認可為品質極高的魚子醬。
魚子醬x橡子豬蜜香鹹蛋糕聯名禮盒

「日錦」創辦人之一、型男主廚陳佑昇分享，現在春節禮盒美味是基本，造型時尚是加分，但還能創造儀式感，就是《日錦》2024春節限量禮盒的獨家秘方。團隊特別研發「一糕二吃」，第一種可直接享用鹹蛋糕，另一種則是最浪漫的吃法：先將約1克的魚子醬，輕放手掌虎口，透過體溫微微加熱後入口，接著搭配一口鹹蛋糕，撲鼻而來的蜂蜜蛋糕香氣，透發著魚子醬的細緻奶香海味，伊比利豬肉的鮮甜鹹香更昇華整體味覺，兩種海陸珍饈在口中交織出的絕妙滋味，餘韻令人難以忘懷。
魚子醬x橡子豬蜜香鹹蛋糕聯名禮盒



 


魚子醬x橡子豬蜜香鹹蛋糕聯名禮盒

內容物：《日錦》橡子豬蜜香鹹蛋糕1條、金色蛋糕刀1支，《皇籽匯》精選鱘龍魚子醬1罐(10克裝)、簽名絨布配件組(珍珠貝匙、黃金樣式開罐幣、絨布套)
售價：2,680元
取貨方式：冷藏宅配或到店自取(台中市西區)
訂購連結：https://rihjinstudio.carrd.co/

魚子醬x橡子豬蜜香鹹蛋糕聯名禮盒

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