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麵包控逛市集！超過40攤「台北麵包祭」強勢回歸圓山站，2天快閃「神級可頌、冠軍麵包」領軍全都要吃。

2024-01-15 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：有趣市集 人氣：1,834
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台北麵包祭回來了！近年來以主題市集為主打，在週末假日為大家帶來新選擇的有趣市集，這次將去年掀起麵包控風潮的「台北麵包祭」，再度回歸到圓山花博花海廣場，超過40攤人氣麵包名店快閃，於本週末1/20、1/21兩天限定登場，並且推出多款聯名限定麵包，讓麵包控走進去吃飽飽之後，手上再拿滿滿麵包離場。
圓山花博市集「台北麵包祭」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
圓山花博市集「台北麵包祭」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

今年有趣市集一樣和關注好食材、傳遞生產者價值的餐飲產業的「苗林行」共同合作，以「麵包就像藝術品般備受尊重」為主題，顛覆大家認知的樸實麵包印象，透過五感體驗讓人認識各種不同麵包。兩天快閃「台北麵包祭」聚集全台超過40家烘焙名店。
圓山花博市集「台北麵包祭」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
圓山花博市集「台北麵包祭」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

包括在台中一週只開四天的「麵包林里」、日本師傅經營的老字號麵包「野上麵包坊」、法國神級可頌「GC法式烘焙」、歐日混血的「那個麵包店」以及世界冠軍王鵬傑師傅的「挑食餐廳Ｘ莎士比亞烘焙坊」，各式各樣人氣麵包只要到圓山站就能一次買到。
圓山花博市集「台北麵包祭」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
圓山花博市集「台北麵包祭」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



現場除了有人氣麵包之外，也針對市集推出限定餐點，限量「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」，帶來煙燻手撕豬肉與牛胸肉酸種三明治。強強聯手的「PARKO PARCO 牛肚包 Ｘ PARC 泊咖啡」帶來義大利街頭人氣小吃牛肚包和咖啡組合，讓人一秒到義大利。日系質感店「梨吧制所」推出草莓帕菲杯，粉嫩酸甜的草莓甜點先打卡再說。並且規劃預約制的麵包造型麵包手作課程、深度主題講座，以及限量帆布提袋兌換等活動，打造麵包控的天堂。

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圓山花博市集「台北麵包祭」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
圓山花博市集「台北麵包祭」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

 

台北麵包祭 活動資訊

活動日期：2024/01/20、01/21
活動時間：10:00～18:00
活動地點：圓山花博-花海廣場（圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號，靠近中山北路、流行館）

 

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