八曜和茶要開來台北了！話題手搖杯「八曜和茶」主打無咖啡因的穀物茶系列，從高雄夯到台中，近期更與另一熱門手搖杯「一沐日」聯名，再掀一波話題。為了滿足更多飲料控，八曜和茶近期更預告「北上展店計畫」，預計在台北開新分店，讓飲料控敲碗等不及。
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▲圖片來源：「八曜和茶」官方粉絲團。
八曜和茶近期以「八曜一沐日」強強聯手掀起話題，並且更在官方社群預告，預計在2/29聯名結束後開始北上展店計畫，直球點名「台北」開分店，並同時也針對其他縣市擴展中。目前八曜和茶分店最多在台中15間、高雄8間，最北開到新竹清大，北上展店是許多粉絲們敲碗期待的。
為此，八曜和茶更訂下目標「IG粉絲2萬、threads粉絲3萬」，達標就北上開分店，讓台北飲料控瘋狂敲碗。為了吸引粉絲，八曜和茶小編社群平台「threads」活躍互動，特別的是，在近期更有「八曜都市傳說」，只要在貼文中提及「八曜、八曜和茶」等關鍵字，八曜和茶小編就會以親自回覆，幽默親民的風格更讓飲料控紛紛朝聖。
▲圖片來源：「八曜和茶」官方粉絲團。
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