誰沒吃過「加倍佳」！進口糖果領導品牌的加倍佳為了寵粉，特別推出「台灣限定」好運發新年糖果分享盒在7-11全門市搶先販售，集結熱銷人氣產品包含經典棒棒糖、嫩Ｑ酸甜壁虎軟糖、以及經典曼陀珠，同時再加碼碼限量加倍佳伸縮證件套，從裡到外都是龍年最萌、最甜蜜的伴手禮。
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本次「台灣限定」加倍佳好運發新年糖果分享盒，囊括加倍佳＆曼陀珠的暢銷明星商品，包含「加倍佳綜合棒棒糖」5支(口味隨機)、「加倍佳壁虎造型─酸甜軟糖」3包、「曼陀珠葡萄口味糖果」2條及「曼陀珠綜合水果口味糖果」2條，一盒在手，歡樂分享時刻隨時擁有。
同時，除了可用新春超值88折288元購買加倍佳好運發新年分享盒外，更有機會拿到限量3,000組的「加倍佳造型伸縮證件套」(隨機贈送)，實用百搭設計，讓你出外攜帶或在家擺飾都有繽紛好心情。
加倍佳2024好運發新年分享盒
限定販售：7-ELEVEN販售中（即日起~2024/02/18）
售價：288元 (實際購買價格依門市公佈為準)
贈品「加倍佳伸縮證件套」採隨機贈送，數量有限送完為止