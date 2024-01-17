超夯起司蛋糕「承繼」信義區開快閃店！社群狂洗版的「承繼甜點」，最經典的招牌「-18°C焦糖起司蛋糕」，讓許多甜點控都在IG拍「敲敲超脆焦糖」的療癒影片。這次承繼甜點在IG搶先預告，將在1/20起快閃信義A8，原本要預購才買得到的起司蛋糕，直接現貨開賣，甜點控準時衝朝聖。



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療癒系法式甜點「承繼」，在官方IG搶先預告，即將在1/20-3/17快閃新光三越信義A8館1樓，並且搶先釋出快閃店示意圖，地點預計在靠近香緹廣場一側、Bacha coffee旁，在門市內設有約8桌內用坐席區，以及3桌美拍立食區，挑戰信義區下午茶新歡。







在甜點的方面，承繼推出快閃店限定「-18°C焦糖起司蛋糕-單片包裝」，蛋糕外層是-18°C冷凍的焦糖脆皮，內層則是濃郁、冰淇淋口感的起司蛋糕，本次在快閃店首次推出正方形單片包裝，並且以往都要預購才能買、現在在快閃店就能現貨吃得到。





承繼 信義A8快閃店

承繼在IG也預告，快閃店獨家推出「CREAM / FRENCH CROISSANT BAR」鹹甜2種口味的可頌棒，在長型、酥脆可頌外皮中，分別搭配甜口味「冰心奶霜餡」，或是鹹口味「牛肝箘野菇+明太子」，打造法式小點風格吃法。在承繼門市中超人氣「經典肉桂阿曼、濃厚肉桂阿曼」肉桂捲系列，這次同步在快閃店開賣，搭配特調的飲品咖啡、茶，信義區下午茶就這樣吃。配合快閃店開幕，承繼推出4大優惠活動，包含「消費送限量草莓CROISSANT BAR」、「黃色Dresscode並追蹤IG免費喝飲料」、「飲品加購折30元」、「杯套折角9折優惠」等活動，讓甜點控準時先衝信義A8約喝下午茶。

快閃期間：2024/01/20-03/17

活動地點：新光三越信義A8館1樓





承繼 信義A8快閃店 開幕優惠活動