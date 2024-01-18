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抹茶控要衝半價！中山站「伊藤久右衛門」搬家新開幕，快閃三天「抹茶芭菲半價」抹茶控中山站下午茶開吃。

2024-01-18 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,769
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編輯 張人尹

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抹茶半價！日本京都宇治的超夯抹茶「伊藤久右衛門」，自從2016年來台灣開分店之後，就一直是許多抹茶控的必吃清單，每次都要衝中山站朝聖。這次「伊藤久右衛門」中山店搬家新開幕，搬到原址正對面，並且寄出開幕優惠「抹茶芭菲半價」，抹茶控一定要準時衝。

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伊藤久右衛門中山店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
伊藤久右衛門中山店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

中山站「伊藤久右衛門」新門市在1/19起，正式搬遷至中山北路一段115號，就位在原址的正對面，新門市位於大樓三角窗，以大面落地玻璃，搭配抹茶刷形象的燈具，打造溫暖、療癒的日系風格，讓抹茶控的下午茶更好拍。
伊藤久右衛門中山店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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在餐點部分，延續以往招牌的「抹茶芭菲」系列，層層堆疊的配料、抹茶霜淇淋或是抹茶蛋糕捲，點一份下午茶就吃飽。此外也推薦「抹茶宇治金時」系列，抹茶煉乳冰加上抹茶冰淇淋、紅豆、白玉等配料，還有冰抹茶套餐搭配。
伊藤久右衛門中山店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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配合新門市全新開幕，伊藤久右衛門中山店在1/19-1/21，推出三天限定「抹茶芭菲半價」快閃優惠，最低110元就能吃，此外在1/19當天還有消費送限量年曆活動，吸引抹茶控搶先朝聖。伊藤久右衛也預告，2024將推出新服務「日本商品海外直送」，抹茶控可以線上下單、把抹茶周邊直接從日本寄到家，目前在門市中提供商品展示，也讓抹茶控敲碗期待。
伊藤久右衛門中山店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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伊藤久右衛門中山店

地址：台北市中山區中山北路一段115號
電話：(02)2567-5335
 

伊藤久右衛門中山店 開幕優惠活動

1、於1/19-1/21期間用餐，抹茶芭菲享半價優惠。
2、於1/19當天用餐，每桌贈送2024限定月曆，送完為止。

詳細活動規範及供應情形，依 伊藤久右衛門 官方公告為準。

 

 

 

看更多伊藤久右衛門中山店美照：
伊藤久右衛門中山店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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