再睡5分鐘隱藏版優惠必看！由百萬YouTuber滴妹創辦的人氣手搖飲「再睡5分鐘」，在短短幾年內迅速成為飲料控心中必喝清單之一，尤其是招牌棉被奶蓋，更是每個月熱銷超過10萬杯，堆疊超過80座101的高度。這次為了回饋飲料控的愛戴，特別推出「奶蓋自由選」活動，任人隨便搭配喜愛的茶飲。同時，也祭出整月奶蓋免費喝、買5送1、第二杯半價等優惠，只要是飲料控就一定要衝。









猶如棉被般、厚達3公分的綿密鹹甜奶蓋，是再睡5分鐘人氣招牌之一，嚴選進口鮮奶油和紐西蘭牛乳製成香濃滋味，再根據不同茶飲進行黃金組合，是喝過就會愛上的奶蓋茶。這次開放飲料控隨心所欲「奶蓋風味自由選」，除了有招牌鹹奶蓋、招牌甜奶蓋，也將去年熱銷的cheese!奶蓋強勢回歸，自由選配喜愛的奶蓋和茶基底，還能加價搭珍珠、嫩仙草、芋圓波波和豆乳枕頭，同時滿足咀嚼控。







為了歡慶新春到來，再睡5分鐘也推出三大優惠，只要是會員購買任一款棉被厚奶蓋，就有機會抽中整個月免費喝棉被奶蓋茶。並於再睡5分鐘線上點餐平台推出隱藏版優惠券，票選出自己最喜愛的奶蓋飲品，就直接獲得「棉被厚奶蓋系列飲品大杯第二杯半價優惠券」。2/17前還可享有棉被厚奶蓋買5送1優惠，用濃郁不膩口的奶蓋茶迎接新年到。



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再睡5分鐘 奶蓋風味自由選

活動時間：即日起至2月17日

奶蓋口味：招牌鹹奶蓋、招牌甜奶蓋、cheese!奶蓋



再睡5分鐘 新春優惠

1、一個月奶蓋週週抽

優惠時間：即日起至2月13日止

優惠內容：會員凡購買棉被厚奶蓋品項，即有機會抽中整整一個月份的棉被奶蓋系列飲品。



2、奶蓋票選活動

優惠時間：即日起至2月17日止

優惠內容：於再睡5分鐘線上點餐平台投票最喜歡的奶蓋風味飲品，即可獲得棉被厚奶蓋系列飲品大杯第二杯半價優惠券。

注意事項：每個會員帳號每24小時限領一次。



3、棉被厚奶蓋買5送1優惠

優惠時間：即日起至2月17日止

優惠內容：凡於活動期間購買大杯棉被厚奶蓋系列飲品，即享買5送1優惠。

注意事項：優惠活動僅限實體門市，外送平台及線上點餐平台恕不適用。