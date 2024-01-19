香帥芋泥蛋糕終於在板橋開二號店了！只要是芋頭控，就一定知道「北有香帥、南有不二緻果」，熱賣超過40年的台北老字號芋泥蛋糕專賣店，這次繼板橋大遠百之後，睽違多年到舊商圈板橋新埔開設第二間分店，方便不同區域的板橋人購買經典不敗的芋泥蛋糕。
▲圖片來源取自「香帥蛋糕」官網(以下同)。
嚴選台灣在地食材，香氣濃郁的「大甲檳榔心芋頭」為原料，製成鬆軟綿密又香甜的芋泥，經典款「雙層芋泥蛋糕、芋泥蛋糕捲」，是芋頭控吃過就欲罷不能的人氣王，更是被譽為台灣第一芋捲的美譽。這次進駐在捷運新埔站周邊商圈，為附近居民帶來滿滿的芋泥甜點，除了經典款的芋泥蛋糕之外，還有QQ芋圓、芋頭冰淇淋等，讓芋頭控三不五時就想來報到。
另外，也針對古早味系列蛋糕推出「紅豆蛋糕系列」，有精緻紅豆蛋糕卷、雙層紅豆蛋糕兩款，嚴選萬丹上等紅豆滿火熬煮成綿密紅豆泥，爆漿的紅豆內餡堅持不添加任何訪腐劑和人工色素，為大家健康把關。另一款「蛋定千層蛋糕」則是費時費工製作而成，嚴選高級進口奶油與新鮮雞蛋做成蛋糕體，純手工一層層堆疊，濃厚的蛋香讓人不小心多吃好幾塊。
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香帥蛋糕 板橋文化店
地址: 板橋區文化路1段142-1號，新埔站周邊
電話: 022555938
營業時間: 09:00-21:00