第一次滑雪就上手！雖說台灣在冬季碰到寒流時，山區也會飄下令人驚豔的規模大雪，但想要在戶外享受滑雪樂趣，還是必須前往緯度較高的日本，而且因為雪量足夠的優勢，從北海道、東北、關東再到關西，各地都有各具特色的雪場。不過對於初學者而言，第一次挑戰滑雪究竟要注意哪些事項才能避免發生意外、快速上手？日本全國這麼多的滑雪場當中，又有哪些是適合初學者造訪的地點？趕快把這篇教戰守則放入你的口袋清單，讓你滑雪也能無痛上手。



推薦閱讀：拍爆東北最美茅葺屋！日本福島冬季「兩天一夜自由行」8大玩法精華攻略，「絕美只見線雪景、大內宿雪祭」通通要走訪，再住超人氣星野集團飯店。

▲圖片來源／アルピナリゾーツ、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド



入門新手注意1：選擇人群較少的滑雪場

對於初次滑雪的人來說，足夠的練習次數與寬廣的場地是必須的，雖說大家心中都有幾個熱門的滑雪場地，也很想到當地朝聖，但有可能人潮相對較多，對於需要有空間練習的新手來說，不代表人多就是好事，最好挑選人群較少的滑雪場，才能儘量避免在練習過程中與旁人擦撞受傷。 ▲圖片來源／株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド



入門新手注意2：最適合初學者的雪道為15度

為了讓初次滑雪能擁有美好、快樂的體驗，讓自己避免產生意外是最基本的事，而雪道的傾斜度就與滑雪者的安全息息相關，如果是新手入門，建議先從坡度較平緩、傾斜約10～15度左右的雪道開始挑戰，例如被譽為初學者天國的「赤倉溫泉滑雪場」，就有10條是相當平緩的初級雪道，特別適合新手來造訪。等到掌握一定程度的滑雪技巧後，就可以挑戰適合中階者的20～25度雪道。若已經邁入滑雪悍將等級的頂級挑戰者，30度以上的雪道坡度就適合你來高速奔馳、享受迎風撲面的快感。

▲圖片來源／Japan Walker資料照



入門新手注意3：出發之前先研究「初學者雪道」數量

日本大部分的滑雪場都會公開初階雪道、中階雪道、高階雪道的佔比數量，縱使是新手上路，大家應該也都會希望千里迢迢來到這些滑雪場，能夠體驗變化豐富的雪道，不要僅侷限於固定一種地形或風景滑雪，像是位於群馬縣的「萬座溫泉滑雪場」共擁有14條雪道，而初級雪道就佔了50％，等於適合入門者的就至少有7條雪道，所以出發之前不妨先做做功課，縱使是新手入門也能玩得超充實。

▲圖片來源／株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド



入門新手注意4：請導師帶領基本技巧

如果是一群沒有滑雪經驗的親朋好友想要前往國外滑雪，最好事先安排當地的滑雪教練教導基本姿勢，才可降低在外地發生意外的機會，以及學習「正確的摔倒姿勢」，讓傷害降到最小。日本多數知名的滑雪場都附有初學者講習課程，如果擔心語言不通，也可以尋找擅長中文或英文的工作人員，像是新潟縣的「苗場滑雪場」就有能夠溝通這2種語言的講師，從預約到上課都能打破語言的隔閡，讓來自各地的遊客們能夠更安心無虞學習滑雪。

▲圖片來源／Japan Walker資料照



適合初雪者挑戰的9間滑雪場

岩手縣：雫石滑雪場

號稱東北粉雪天堂的雫石滑雪場，1993年曾舉辦世界錦標賽，除了變化多端的雪道及各式雪上活動，還可帶遊客到纜車到不了的高山鬆雪區來趟壓雪車（CAT TOUR）之旅，享受「JAPOWDER」的樂趣！夜間的銀河星空纜車、與鯉魚一起露天泡湯的「高倉溫泉」，近年皆廣國內外旅客歡迎，讓旅客在結束整天行程之餘，夜晚還能和旅伴邊泡湯邊放鬆身心。



雫石滑雪場

地址：岩手縣岩手郡雫石町高倉温泉

電話：019-693-1111

▲圖片來源／株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

群馬縣：萬座溫泉滑雪場

「萬座溫泉滑雪場」位於群馬縣海拔1,994公尺之處，從輕井澤站南口搭接駁車即可前往，是日本屈指可數的高山湧出溫泉，有著｢距離星空最近的溫泉｣之美名，擁有近年來僅存的少數露天男女混浴 ，走出飯店門口就是滑雪道，媲美北海道的高海拔天然鬆軟粉雪，打造出多變有趣的雪道，還有蜿蜒的雪上樂園讓全家大小玩到流連忘返。



萬座溫泉滑雪場

地址：群馬縣吾妻郡嬬戀村萬座温泉

電話：0279-973-117

▲圖片來源／株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド



新潟縣：苗場滑雪場

新手滑雪者都一定聽過的「苗場滑雪場」，是苗場王子大飯店的超人氣設施，從東京出發只需2小時半即可抵達，同時還具備了美食、購物、泡湯等各種設施的大型渡假村，整片區域統稱為「娛樂度假村Mt. Naeba」，而且飯店和滑雪場直皆相通，並藉由日本最長的「龍纜車」連接，共有22條滑雪道，深受國內外滑雪者喜愛。



苗場滑雪場

地址：新潟縣南魚沼郡湯澤町三國

電話：025-789-4117

▲圖片來源／株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド



新潟縣：赤倉溫泉滑雪場

位於豪雪地帶新潟的赤倉溫泉滑雪場，鄰近溫泉街，優質的100％天然粉雪加上引自妙高山上的溫泉，打造出這片深受歐美、澳洲外國客人歡迎的滑雪勝地。赤倉溫泉滑雪場共有17條滑雪道，其中超過6成為初學者也能輕鬆上手的平緩坡道，多達10條路線讓還不熟練的滑雪初學者也能享受馳騁山間的樂趣。



赤倉溫泉滑雪場

地址：新潟県妙高市赤倉温泉

電話：025-587-2125

▲圖片來源／Japan Walker資料照



新潟縣：石打丸山滑雪場

石打丸山滑雪場佔地236公頃、擁有絕佳景觀，可以俯瞰魚沼盆地，同時擁有70多年的歷史，可以說是日本頂尖的滑雪場之一。該滑雪場引入了世界最先進的聯合纜車「日出快車」，從2021年冬季開始，在日出快車山頂站區域提供積雪山區的奢華露營體驗，包括圓頂帳篷等設施，初階雪道約占比30％，中級占40％、高級則佔30％，不論是初學者或是資深玩家，都能依照自己的程度和喜好，在這裡找到無盡的滑雪樂趣。



石打丸山滑雪場

地址：新潟縣南魚沼市石打1655

電話：025-783-2222

▲圖片來源／アルピナリゾーツ



長野縣：輕井澤王子大飯店滑雪場

輕井澤是東京近郊有名的避暑勝地，一到冬天當地的「輕井澤王子大飯店滑雪場」也是著名的滑雪度假村，更是每年王子大飯店集團旗下第一個開幕的滑雪場，旁邊就是購物天堂「PRINCE SHOPPING PLAZA」，從東京車站搭乘新幹線約一個小時可到達，或是從品川、池袋搭乘西武巴士一邊欣賞沿途風景前往。緊鄰飯店的滑雪場具備不同程度的雪道和雪上樂園，更有為初學者設計的教學課程、雪上遊戲，就算毫無經驗，也能安心將滑雪排入行程，搭配Outlet購物、觀光景點，讓關東之旅更出色。



輕井澤王子大飯店滑雪場

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤

電話：0267-425-588

▲圖片來源／株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド



長野縣：志賀高原燒額山滑雪場

志賀高原是「日本滑雪愛好者天堂」，堪稱日本面積最大＆地形最高的滑雪場，1998年曾舉辦長野冬季奧運，使用1張纜車共通券即可通行18座滑雪場，74條適合各級滑雪者的多樣滑雪道，光是飯店前的燒額山滑雪場即佈滿了「鉑金粉雪」，有15條適合各級滑雪者的多樣滑雪道；鄰近還有著名的地獄谷野猿公苑，可近距離欣賞著名的「雪猴泡湯」，是國外觀光客也相當有興趣的景點。



志賀高原燒額山滑雪場

地址：長野縣下高井郡山ノ内町志賀高原燒額山

電話：0269-343-117

▲圖片來源／株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド



兵庫縣：六甲山滑雪場

鄰近大阪、神戶都心的「六甲山滑雪場」，設有與滑雪道分離的玩雪特區，長達50公尺的人造斜坡為關西數一數二的雪橇場地，平緩地滑雪道即使初學者也能輕鬆上手，慢慢提升速度感受有如在風中滑翔的快感。會場內餐飲、休息區等設施齊全，入夜後更可享受夜間滑雪趣味，也能順遊六甲山周邊景點。

▲圖片來源／Japan Walker資料照



3歲幼兒也能上的滑雪教室，超簡單的課程讓小朋友也能享受玩雪樂趣，此外更有針對外國人的滑雪課程，非常適合第一次嘗試的人（需事前預約）；1萬平方公尺的人造寬闊斜坡「SNOW LAND」為雪橇專用滑道，不會滑雪也能盡情玩樂，用心打造冬季親子出遊的熱門地點。



六甲山滑雪場

地址：兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98

電話：078-891-0366

▲圖片來源／Japan Walker資料照



廣島縣：Utopia Saioto滑雪場

適合親子同樂、雪道豐富的「Utopia Saioto滑雪場」是西日本最大規模滑雪場，擁有7條特色滑雪道，從變化多端的高級雪道、斜度27度的中級雪道，到寬廣平坦的初級雪道，提供不同程度的滑雪客豐富的選擇，滑雪場內還設有2個雪上樂園，其中被日本網友封為「全世界最好玩的雪盆」兒童專區，只需付1,000日圓入場費，就可玩遍世界各地的有趣雪盆，是讓大人小孩都能開心且安心地感受滑雪樂趣！「Utopia Saioto滑雪場」對館內環境也相當講究，首創私人暖爐桌休息區，可讓遊客在此舒適欣賞雪山美景，女性專用更衣室內更貼心準備多個獨立梳妝台及吹風機，在運動過後還能放心整理儀容。



UTOPIA SAIOTO滑雪場

地址：廣島縣山縣郡北廣島町才乙144

雪季期間：2023年12月16日～2024年3月17日

交通方式：JR廣島站新幹線口搭乘直達巴士（預約制）

▲圖片來源／HIT廣島縣觀光聯盟