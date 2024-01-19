誰說「龍」一定要很仙氣、很有距離感，2024龍年的「龍」都超可愛！台灣IP「吃貨恐龍」系列一直以來都受到許多玩具控、公仔控關注，推出大大小小盲盒系列、扭蛋系列，線上線下都讓人買爆。這次針對龍年打造「和樂融龍好運屋」吃貨恐龍快閃店，即日起在華山正式開幕，窩客島搶先幫你畫重點、逛新品。



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吃貨恐龍快閃店「和樂融龍好運屋」呼應農曆春節龍年主題，集結小恐龍6大角色，打造春節氣息的站牌、窗貼，通通都是打卡點，店內還有紅色春聯集結的「許願牆」，讓粉絲們龍光煥發、吃多不胖、好運龍龍來。本次快閃店中，集結「吃貨恐龍」經典盲盒、扭蛋、吊卡等周邊，更規劃一區龍年春節小物，可愛春聯、紅包袋通通都有。







特別的是，新品更包含2款「馬卡龍」公仔，龍年限定「抹茶馬卡龍」只在扭蛋機台隨機出貨，全台限量10隻，橘紅色「紅莓馬卡龍」則是台灣獨家販售款。在1/20起更限量開賣15公分款「吃貨恐龍 富士山雷龍、吃貨恐龍 草莓雷龍」兩款限定公仔，鐵粉一定要搶到。





吃貨恐龍 和樂融龍好運屋

超氣超高的雷龍系列，還有最新開賣的「富士山雷龍」盲盒系列，總共6款+2款隱藏版公仔，7公分寬的經典款角色，以及2款透明的隱藏版雷龍，機率48分之一，鐵粉拼手氣抽起來。除此之外，還有另一款限定版「珍珠奶茶雷龍吊卡」鐵粉也要收，在半透明的雷龍肚子裡，有滾動的珍珠，造型超可愛。想要獲得「珍珠奶茶雷龍吊卡」，只有買2/10大年初一販售的春節福袋才能獲得，福袋限量300個，每袋中保證獲得「珍珠奶茶雷龍、紅包袋及春聯」，再加一款隨機周邊，有機會拿到「L型資料夾、富士山雷龍盲盒、吃貨恐龍不鏽鋼水杯、紅莓馬卡龍」，福袋每袋1200元，春節就先試手氣。配合本次快閃活動，店內也推出限定新品，包含帆布袋、手機支架、手機掛片、地墊、雷龍大抱枕等周邊小物，現場還有滿額1200元抽獎活動，有機會獲得資料夾、筆記本、PET膠帶、蜜蜂小恐龍公仔等周邊，滿額666元再送藍色帆布購物袋，讓粉絲通通買爆。

活動地點：華山1914文創園區中四E配電室（台北市中正區八德路一段1號）

活動時間：2024/01/19-03/03（除夕休館）



詳細活動規範及供應情形，依 吃貨恐龍 和樂融龍好運屋 官方公告為準。