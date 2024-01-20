三峽老街是許多人喜歡拍美照、散步打卡的熱點，更是北台灣保留最長的老街，在老街中看得到往繁榮的商業街洋樓樣貌，復古的紅磚牆、拱形門廊、以及牌樓設計，看得到歐式建築、日式風格結合，以前住的都是富有人家的象徵，現在更是許多人旅遊踩點、吃美食拍美照的熱門路線。







逛三峽老街有三大重點，拍古蹟、體驗文化、還要大吃美食，提到三峽許多人第一個想到必吃「金牛角」，這次窩客島再加碼給你11間三峽老街美食，蒐集三峽老街、以及周邊商圈的人氣店家，無論是復古派小吃「來來麻糬、清水冬瓜王」，還是文青派下午茶「清琳咖啡、禾乃川霜淇淋」一次滿足。







三峽老街美食推薦：來來麻糬

窩客 elephant 説：

客家人稱麻糬為糍粑，客家糍粑和台灣麻糬使用的原料相同，差別在於客家糍粑是沾料配食，台灣麻糬則會包入各種餡料，「來來麻糬」兩種都有...<全文介紹>



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#來來麻糬

地址：新北市三峽區民權街31號





三峽老街美食推薦：清水冬瓜王

窩客 饅頭弟 説：

這間清水冬瓜王，每次我去三峽三街都會看到滿滿的排隊人潮。三峽清水冬瓜王是當地人非常受歡迎的特色美食之一，這家店的口感和品質是獨一無二的，因此每天都吸引了大量的食客前來品嚐...<全文介紹>



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#清水冬瓜王

地址：新北市三峽區長福街15號

電話：0800-050-200







三峽老街美食推薦：山泉水豆花

窩客 布咕布咕 説：

挖一口，豆花吃起來綿密~雖然沒有焦香味，但口感和味道迷人，尤其是他的糖水甜而不膩，帶微微的濃稠感~...<全文介紹>



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#山泉水豆花

地址：新北市三峽區民生街149號







三峽老街美食推薦：好好吃蔥油餅

窩客 小紫吃喝玩樂~ 説：

沒想到經過3個多小時後才吃，原味的韭菜盒口感挺讚的，內餡很夠味！調味調的嘟嘟好。裡頭有:冬粉、韭菜、碎蛋、豆干丁；尤其是豆干丁出乎我意料！除了保有豆香還吃的到鹹香鹹香...<全文介紹>



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#好好吃蔥油餅

地址：新北市三峽區民權街19號

電話：0936-948-457







三峽老街美食推薦：鄭記古早味豬血糕

窩客 我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常 説：

一支只要銅板價$20，口感Q彈，有分辣味和原味。配上獨家特製鹹甜醬汁、花生粉、香菜，真的實在很讚啊，醬汁是精華！讓整個豬血糕更加入味～...<全文介紹>



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#鄭記古早味豬血糕

地址：新北市三峽區民權街87號

電話：0922-975-583







三峽老街美食推薦：古伯手工米苔目

窩客 胖樺 説：

峽老街商圈的古伯，平日用餐時間生意就超好。去大板根溫泉飯店泡湯完，來這邊飽餐一頓再買個金牛角當伴手禮回家，順。...<全文介紹>



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#古伯手工米苔目

地址：新北市三峽區民權街9號

電話：02-2671-6889







三峽老街美食推薦：真本家

窩客 阿發的簡單幸福 説：

外觀有如當地代表性伴手禮「金牛角」的縮小版，造型特別，且可愛逗趣與討喜。但這卻是脆皮雞蛋糕，飄溢出，現烤的雞蛋糕香氣...<全文介紹>



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#真本家

地址：新北市三峽區長福街2號正對面

電話：02-8671-1882







三峽老街美食推薦：庶民美術館

窩客 兩隻小豬 説：

位在三峽老街裡竟然有間美術館，是間與咖啡廳結合的老屋咖啡。一樓有許多畫作和藝術品可欣賞，藝術展區的白色牆面掛上好幾幅畫作，放眼望過去就像平行空間，戶外庭園空間也好美好好拍...<全文介紹>



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#庶民美術館

地址：新北市三峽區民權街110號







三峽老街美食推薦：Qm 159清琳咖啡

窩客 Shirley Huang 説：

清琳咖啡，開幕即成打卡夯店，已過一陣子了，平日下午來依舊顧客不少，已建立起口碑自然人潮不減...<全文介紹>



#Qm 159清琳咖啡

地址：新北市三峽區中山路65號

電話：0910-382-062







三峽老街美食推薦：禾乃川國產豆製所

窩客 阿發的簡單幸福 説：

原為老街商圈的老醫院，化身成國產無農藥非基改大豆的豆製品專賣店，有豆乳霜淇淋、豆腐冰...等。我聽完後，覺得還蠻特別的...<全文介紹>



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#禾乃川國產豆製所

地址：新北市三峽區民權街84巷12-1號

電話：(02)2672-8121







三峽老街美食推薦：check check coffee

窩客 麥仔與珍小姐 説：

咖啡店主人本身經營木製傢俱工廠，對於咖啡有著莫名的熱情所以開了這間精品咖啡店，店內陳設的木製餐桌椅都是自家生產，相當有質感。老闆不只愛喝咖啡連自家咖啡都是自己烘焙，必點的精品手沖咖啡嚴選莊園的咖啡豆讓人印象深刻...<全文介紹>



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#check check coffee

地址：新北市三峽區大同路一段130-1號

電話：02-86710133



