堪稱派對神器的「一公尺派對巨飽盒」是必勝客近年人氣超高的餐點之一，除了造型超長、走在路上超吸睛之外，其中更搭配不同口味比薩、點心，種類豐富超適合聚餐。這次必勝客以新年「刮刮樂」作為靈感，推出限定版「一公尺巨飽盒刮刮卡」，挑戰最長、最大張刮刮樂，刮中最大獎免費請你吃比薩。



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必勝客「一公尺派對巨飽盒」長型比薩造型讓人印象深刻，這次針對春節，即日起買一公尺比薩、就送一張「一公尺巨飽盒刮刮卡」，超大刮刮樂面積，讓人可以發揮創意使用不同工具刮開，讓刮刮樂上癮的粉絲們刮到超爽。







針對刮刮樂獎項的部分，只要在其中刮出「三個比薩符號」可獲得一公尺派對巨飽盒8折券，刮開後數字「相加等於100」獲得一公尺派對巨飽盒5折券，如果刮出「必勝客LOGO」可享一公尺派對巨飽盒免費吃，讓速食控揪團吃起來、刮起來。





必勝客 一公尺巨飽盒刮刮卡

活動期間：2024/01/19起，送完為止。

活動方式：買一份「一公尺派對巨飽盒」，送一張「一公尺巨飽盒刮刮卡」。

活動獎項：

1、刮出「三個比薩符號」：一公尺派對巨飽盒8折券

2、刮開後數字「相加等於100」：一公尺派對巨飽盒5折券

3、刮出「必勝客LOGO」：一公尺派對巨飽盒免費兌換券





詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。