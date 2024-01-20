24小時誠品書店松菸接力！對於老台北人而言，24小時的誠品書店，是陪伴大家長大的美好回憶，走過敦南、信義之後，這次由誠品生活松菸接力，繼續為大家帶來24小時誠品。為了歡重新改裝新開幕，特別邀請日本超高人氣「mt紙膠帶」海外獨家展，更陸續在1/26起連續三天策劃超過50場藝文活動，包括大家最愛的音樂會、創意市集、Live Podcast等活動，揪大家從白天一路嗨到深夜不停歇。
24小時誠品書店於即日起試營運、12/26正式開幕，在重新整修後提供長達100米大面積落地窗景，讓人沐浴在暖暖陽光下閱讀，整體的書量也擴增3倍與敦南書店相當，各種層面、主題的書籍一應俱全，滿足不同讀者的喜好。三樓書店部份也規劃晝夜不打烊的「誠品音樂」，集結全台黑膠新品之外，也策劃古典爵士專區就算是凌晨三點也能欣賞黑膠唱片的魅力。
而最讓文青、手作控瘋狂，絕對是日本mt紙膠帶海外獨家設計大展也同步在1/20開展，100週年慶展場也是24小時不停歇，現場透過互動式體驗介紹mt紙膠帶歷史，也帶來許多日本絕版紙膠、歷年經典設計，以及特展限定「台灣觀光印象」系列將台灣小吃、招牌、特色景點等畫在紙膠帶上，是這次展覽必買小物。在戶外、大門口以及三樓手扶梯處也都貼滿特展限定花色主視覺，並且推出集章免費兌換mt紙膠帶活動。
三樓的書店中還有全台最大的「藝術主題書區」；精選當月國際時事焦點的「議題沙龍」；並強化「誠品兒童」不僅有多間手作DIY體驗，更打造6座臨窗「親子共讀小屋」，讓小朋友待著不想走。並針對孩子成長中常見的問題首度推出「兒童成長主題書櫃」，上學好焦慮、該如何成為哥哥姐姐等問題，讓爸媽透過童書讓小朋友快速學習。
藏在三樓書店中的咖啡館「eslite café」則是營業至半夜12點，除了有經典招牌松露蛋沙拉三明治、牛肉雙味起士漢堡、明太子龍蝦細扁麵等，誠品行旅也專門研發川椒米血糕、椒鹽花枝丸、辣椒酥腐乳炸雞塊、香料烤櫛瓜等宵夜，讓人看書也不怕被餓到。同時，在mt展覽期間，也推出繽紛紙膠圖案「mt下午茶」，紙膠帶控直接腦波弱買單。
為了歡慶24小時誠品由松菸接力登場，將於1/26起連續三天推出週末慶活動，請到請知名Podcast節目《只能喝酒的圖書館》於首度開放二樓戶外陽台上進行LIVE Podcast秀；1/27-1/28下午一點至深夜期間，在一樓的文創走廊則是推出「睏袂去市集」；更力邀金曲歌王HUSH、阿卡貝拉「尋人啟事」等30多組歌手登台演出「樂來樂好聽」音樂會，讓台北人週末到誠品松菸玩到不想回家。
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誠品生活松菸 店家資訊
地址：台北市信義區菸廠路88號
電話：(02) 6636-5888
誠品生活松菸 營業時間
3F書店、音樂館 24小時營業
3F eslite café 10:00－00:00
B1畫廊 週日、週一公休；週二至週六 11:00－19:00
B1電影院 週一至週六 11:00－22:00；週日10:00－22:00
商場 11:00－22:00
24小時誠品書店松菸 7大亮點
1、全台最大「藝術主題書區
2、書店職人精選國際出版時事與當月議題焦點的「議題沙龍」
3、6座臨窗「親子共讀小屋
4、首度推出「兒童成長主題書櫃」
5、全新亮相的「誠品文具」規劃全台最大紙筆試寫平台、職人選品牆。
6、日本知名mt紙膠帶母公司「KAMOI加工紙株式會社」100週年海外獨家紀念特展
7、eslite café隱藏版宵夜、mt下午茶
24小時誠品書店松菸 開幕活動
活動內容：
1、1/26～1/28 知名Podcast節目《只能喝酒的圖書館》，於2F戶外陽台現身。
2、1/27-1/28週六日下午13:00至深夜，松菸1F文創走廊「睏袂去市集」
3、樂來樂好聽音樂會：近30位歌手接力演出
4、露天夜宴：動手調香、品茶、星夜投影導覽
24小時誠品書店松菸 開幕優惠
1、1/20起每日首50位完成集章者即可至3F書店兌換mt紙膠帶乙捲（圖樣隨機贈送，恕不挑款）。
2、消費滿千加松山文創園區官方line友與誠品會員可獲得台北文創停車折抵。