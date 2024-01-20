24小時誠品書店松菸接力！對於老台北人而言，24小時的誠品書店，是陪伴大家長大的美好回憶，走過敦南、信義之後，這次由誠品生活松菸接力，繼續為大家帶來24小時誠品。為了歡重新改裝新開幕，特別邀請日本超高人氣「mt紙膠帶」海外獨家展，更陸續在1/26起連續三天策劃超過50場藝文活動，包括大家最愛的音樂會、創意市集、Live Podcast等活動，揪大家從白天一路嗨到深夜不停歇。







24小時誠品書店於即日起試營運、12/26正式開幕，在重新整修後提供長達100米大面積落地窗景，讓人沐浴在暖暖陽光下閱讀，整體的書量也擴增3倍與敦南書店相當，各種層面、主題的書籍一應俱全，滿足不同讀者的喜好。三樓書店部份也規劃晝夜不打烊的「誠品音樂」，集結全台黑膠新品之外，也策劃古典爵士專區就算是凌晨三點也能欣賞黑膠唱片的魅力。







而最讓文青、手作控瘋狂，絕對是日本mt紙膠帶海外獨家設計大展也同步在1/20開展，100週年慶展場也是24小時不停歇，現場透過互動式體驗介紹mt紙膠帶歷史，也帶來許多日本絕版紙膠、歷年經典設計，以及特展限定「台灣觀光印象」系列將台灣小吃、招牌、特色景點等畫在紙膠帶上，是這次展覽必買小物。在戶外、大門口以及三樓手扶梯處也都貼滿特展限定花色主視覺，並且推出集章免費兌換mt紙膠帶活動。





誠品生活松菸 店家資訊

地址：台北市信義區菸廠路88號

電話：(02) 6636-5888



誠品生活松菸 營業時間

3F書店、音樂館 24小時營業

3F eslite café 10:00－00:00

B1畫廊 週日、週一公休；週二至週六 11:00－19:00

B1電影院 週一至週六 11:00－22:00；週日10:00－22:00

商場 11:00－22:00



24小時誠品書店松菸 7大亮點

1、全台最大「藝術主題書區

2、書店職人精選國際出版時事與當月議題焦點的「議題沙龍」

3、6座臨窗「親子共讀小屋

4、首度推出「兒童成長主題書櫃」

5、全新亮相的「誠品文具」規劃全台最大紙筆試寫平台、職人選品牆。

6、日本知名mt紙膠帶母公司「KAMOI加工紙株式會社」100週年海外獨家紀念特展

7、eslite café隱藏版宵夜、mt下午茶



24小時誠品書店松菸 開幕活動

活動內容：

1、1/26～1/28 知名Podcast節目《只能喝酒的圖書館》，於2F戶外陽台現身。

2、1/27-1/28週六日下午13:00至深夜，松菸1F文創走廊「睏袂去市集」

3、樂來樂好聽音樂會：近30位歌手接力演出

4、露天夜宴：動手調香、品茶、星夜投影導覽



24小時誠品書店松菸 開幕優惠

1、1/20起每日首50位完成集章者即可至3F書店兌換mt紙膠帶乙捲（圖樣隨機贈送，恕不挑款）。

2、消費滿千加松山文創園區官方line友與誠品會員可獲得台北文創停車折抵。