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甜點控收到會喜歡！起土公爵「龍發財啦」、「財富自由」2024限定春節禮盒，用獨家減法甜點搶攻2024人氣春節禮盒。

2024-01-21 文字：編輯 李維唐 圖片：起土公爵 人氣：406
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編輯 李維唐

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因為使用「獨家減法」減醣、減油，讓甜點控在品嚐甜點時，少了許多罪惡感的起土公爵。這一次為了搶攻2024年龍年送禮商機，特別推出三大新春年節禮盒「龍發財啦」「財富自由」經典原味乳酪蛋糕、史上第一顆油醣雙切綠豆椪及芋頭酥、以及超閃亮金磚造型禮盒「黃金萬兩費雪」，新年吃甜點也沒有負罪感。

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起土公爵「龍發財啦」、「財富自由」2024限定春節禮盒

送禮自用都適合的起士公爵招牌經典款「原味經典乳酪蛋糕」，換上新春裝扮、推出多款年節賀圖，蛋糕上印有可愛招財貓的「財富自由 乳酪蛋糕」、以及龍年好運的「龍發財啦 乳酪蛋糕」，是2024新春最不可或缺的招財必備年節禮。
起土公爵「龍發財啦」、「財富自由」2024限定春節禮盒

此外，閃亮亮的金磚造型禮盒，裡面是曾獲金馬獎指定甜點的台法經典費雪，「鳳梨金磚」與「草莓紅鑽」兩款熱銷口味，比起市售糕點熱量降低35%，糖分降低15%！無論是象徵好運旺旺來的金黃鳳梨，還是新春喜氣洋洋的紅嫩草莓乾，結合濕潤鬆軟的外層蛋糕，都將帶來全新的年節甜點饗宴。
起土公爵「龍發財啦」、「財富自由」2024限定春節禮盒

最後，廣受粉絲喜愛、融合創新與經典的「低醣魔芋經典綠豆椪」、「低醣魔芋流心芋頭酥」強勢回歸！綠豆椪與芋頭酥秉持減醣、減油理念外，更添加紅石榴萃取物與日本魔芋，含有大量膳食纖維，解除油膩感又能增加飽足感，彈牙內餡吃進清新爽口，讓你享用美食也能減去不必要的熱量，新的一年吃進身體真正需要的能量。
起土公爵「龍發財啦」、「財富自由」2024限定春節禮盒

 

起士公爵春節龍發財  https://bit.ly/41Qm3xy

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起士 起士公爵 乳酪 2024春節禮盒
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