基隆在地小吃的好美味是不容置疑，而基隆在地人也是會想換換口味吃一些連鎖美食，基隆好食城商場看見需求，特別集合七大連鎖餐飲品牌於基隆市首發，不論是日式豬排、香港下午茶、還是或者基隆人氣咖啡廳，就是要讓基隆人、遊客，可以品嚐不同的美食、欣賞基隆的美景。
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在地理位置上，基隆好食城位於基隆港東岸旅客中心叁肆行二樓， 就在清朝舊名「哨船頭」也是日據時期「義重町」的港埠週邊精華地段，站在三樓的空中花園還可將基隆著名地標基隆車站、基隆港、基隆地標公園、基隆城隍廟一次盡收眼底。
同時，好食城集合七大連鎖餐飲品牌於基隆市首發，包括日式豬排勝博殿、檀島香港餐廳、人氣泰式料理饗泰多、川菜首選開飯川、年輕人的最愛布娜飛、吃到飽涮乃葉、以及長輩必吃的雙月，還有日系藥妝品牌札幌藥粧，不論是中式、日式、港式、泰式、火鍋還是餐酒館， 多樣異國料理都可以在基隆好食城一飽口福。
基隆好食城商場是由大成集團餐飲商場服務群經營管理，大成副總裁韓家寅表示，基隆是未來之星，他相當看好北北基桃共同大生活圈的消費潛力，隨著疫情後觀光旅遊熱度高，北台灣短天數旅遊，基隆必定是首選，加上明年有近300艘航次的國際郵輪往返基隆港，基隆好食城將成為國際遊認識台灣的第一站。
同時，基隆四季變幻莫測，二十四小時都有值得探索之處，冬春交際的傍晚，屬基隆港最魔幻的時光，當耳邊響起來自義大利十一萬噸郵輪汽笛的聲音，映入眼簾的是基隆港灣碼頭遊艇與貨輪出入港時掀起的波浪，基隆好食城的每間餐廳大面玻璃落地窗的設計，讓消費者坐在臨海的窗邊首席，品嚐著獨家風味的異國料理，搭配港邊行船落日熠熠生輝的美景，不只是基隆唯一，更是台灣唯一。
基隆東岸碼頭好食城商場 開幕
開幕期間：2024/2/1
好食城服務專線：02-24260691
地點：基隆市中正路3號2樓
基隆東岸碼頭好食城商場 開幕首發餐飲品牌
日式豬排勝博殿、檀島香港餐廳、泰式料理饗泰多、川菜開飯川、餐酒館布娜飛、吃到飽涮乃葉、長輩必吃雙月，日系藥妝品牌札幌藥粧。