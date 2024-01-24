巧克力控、貓奴一次被收服！從2019年開始在日本多處展店的貓咪吐司專賣店「NEKO NEKO SHOKUPAN」（ねこねこ食パン），由於結合了可愛的貓耳元素，風靡台日貓奴的貓臉吐司就此誕生，而且在日本當地的跨界聯名更是吸睛度爆表，最近為了搭上即將到來的情人節，直接攜手KitKat情人節限定的愛心小熊巧克力，不只推出濃郁甜蜜的「KitKat巧克力貓咪吐司」，更有超級限量版的「KitKat巧克力熊熊吐司」，一次網羅巧克力控、貓奴、熊熊迷的心。



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▲圖片來源／株式会社オールハーツ・カンパニー



起源自日本名古屋的貓咪吐司「NEKO NEKO SHOKUPAN」（ねこねこ食パン），不僅多年前在日本造成話題，更在2020年插旗台灣，而且也不斷跟進日本同步推出新口味，帶給麵包控和貓奴超多驚喜。不過現在台灣人可要羨慕了，「NEKO NEKO SHOKUPAN」最近首度攜手國民巧克力KitKat，在日本推出當地限定的跨界聯名吐司，而且不僅有貓臉吐司，更有全新款的超萌「熊臉吐司」，可愛程度直接威脅貓臉吐司的地位。

▲圖片來源／株式会社オールハーツ・カンパニー



2022年情人節登場的「KitKat心型小熊巧克力」，當時一推出就受到超多日本人歡迎，因此這幾年都以情人節限定回歸的形式與巧克力控相見歡，而「NEKO NEKO SHOKUPAN」在今年也搶搭這股風潮，除了麵團採用100％的牛奶、不使用任何一滴水，還加入了當季草莓醬、濃郁的巧克力醬與KitKat巧克力碎塊，在貓咪吐司上調配出特殊的黑粉相間螺旋、熊熊吐司則是將熊耳與嘴巴特別以草莓口味的麵團強調區分，不管是哪一款，都令人選擇困難。

▲圖片來源／株式会社オールハーツ・カンパニー



最貼心的是，不管你是購買貓咪吐司還是熊熊吐司，外包裝的部分都會印上「KitKat心型小熊巧克力」的臉部表情，不只香濃美味，打卡拍照也滿分，一口氣直接收割吐司控、巧克力控、貓奴和熊熊迷的口袋荷包。

▲圖片來源／株式会社オールハーツ・カンパニー



除了超萌的動物造型吐司，這次「NEKO NEKO SHOKUPAN」還特別推出一款超巨型的「KitKat巧克力甜甜圈」，在酥脆的丹麥麵包當中加入大量香濃的生巧克力醬，最後在外表淋上些許粉紅色的巧克力醬與巧克力片，讓巧克力控每一口都能吃得超滿足。

▲圖片來源／株式会社オールハーツ・カンパニー

ねこねこ食パン「KitKat小熊巧克力X貓咪吐司」、

「KitKat巧克力甜甜圈」

販售日期：2024年1月24日～2月14日

販售地點：日本全國ねこねこ食パン門市、ねこねこ食パン官網

售價：980日圓（貓咪吐司）、930日圓（KitKat巧克力甜甜圈）



ねこねこ食パン「KitKat小熊巧克力X熊熊吐司」

販售日期：2024年1月24日～2月14日

販售地點：日本全國ねこねこ食パン5間指定門市（HEART BREAD ANTIQUE AEON新利府南館店、伊勢原店、AEON東浦店・AEON四條畷店、博多丸井百貨店）、ねこねこ食パン官網

售價：980日圓