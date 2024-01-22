西門町新玩法、新拍法帶你逛！Gamania 橘子集團的大型活動「橘子嘉年華」即日起在台北西門町正式登場，本次特別以「謎走西橘町」為主題，在西門町圖徒步區打造專屬打卡點、解謎遊戲任務點，讓人邊走、邊玩，還能邊吃美食、喝飲料，窩客島帶你一起出發。



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2024年第一波橘子嘉年華「謎走西橘町」即日起登場，以西門町武昌街二段為中心，打造3條路線ｘ12站大型互動關卡，除了可以打卡拍照之外，破解完一條路線可以在beanfun! app與服務台現場兌換獎勵，如果3條路線全部破關，還能獲得限量小提燈。







特別的是，這次「謎走西橘町」結合遊戲橘子集團旗下多個IP，包含熱門遊戲「新楓之谷、天堂M」，以及beanfun!創作者神隊友「炸蝦狗狗」、漫畫星「三個不結婚的女人」、文學星「叛逆玩家」，通通變成解迷關卡，吸引粉絲們打卡朝聖。





2024 春季橘子嘉年華「謎走西橘町」活動資訊

除此之外，在活動期間，把打卡美照、或是現場主題場景照片上傳beanfun! app中的「一起 SHOW」指定主題，再加碼抽999 純金金幣、Apple MacBook Air M1、Nintendo Switch OLED、SAMSUNG 27 吋曲面電競螢幕等大獎。不僅如此，「謎走西橘町」活動更串連西門町在地店家，到指定店家完成任務，就能拿到限定版周邊小物。如「炸蝦狗狗 x 象泰泰手工泰式奶茶店」限定活動，只要在象泰泰出示追蹤炸蝦狗狗 IG，送限量明信片組、留言還可以再抽週邊商品。另外，只要在「小橘編」關卡，完成指定的打卡、追蹤、Hashtag任務，就送你超萌「一條貓貓燒」免費兌換券。此外在2/4當天13:00-21:00在西門紅樓北廣場更舉辦「屋台夜市」活動，集結The Savory Bistro餐車、蛸山家章魚燒、大麗士手作可麗餅、綺楽燒の炒麵老闆等小吃美食，打造吃貨專屬的「謎走西橘町」玩法、吃法。

活動期間：2024 年 1 月 22 日（一）至 2 月4 日（日）20:00 止

活動地點：西門商圈徒步區—武昌街與中華路口（台北市萬華區武昌街二段1號）

活動官網：https://bean.fun/4OX81



詳細活動規範及供應情形，依 Gamania 橘子集團 官方公告為準。