南庄老街不只美食多、秘密也多！走進樸實懷舊的南庄老街，你還會發現有許多以桂花為主題的街邊美食，相傳很久以前在地人在此種植桂花，不時會飄出芬芳的桂花香味，因此還得到了「桂花巷」的美麗別稱，加上巷弄隱密曲折，所以早年更是知名的情侶幽會聖地！還有香濃Q彈的「月亮芋粿巧」、隱藏在桂花巷內的「爆漿芋泥冰」，這些在地特有的小吃，讓不少初次造訪南庄的旅客都回味再三，現在就跟著我們的腳步，一口氣揭開這條老街的必吃美食與浪漫秘密吧。



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來到苗栗的南庄鄉，許多人都一定會來到南庄老街與曲折熱鬧的桂花巷，觀賞沿路上有名的打卡點，並品嚐享譽全台的桂花系甜點與客家小吃，來到這裡必吃的「江記花蜜桂花冰鎮湯圓」，會在湯圓刨冰上淋滿爆量桂花蜜，從視覺到口味都令人讚不絕口；走在路上你也會發現，不少人手中都捧著一碗超人氣的「丈母娘豆干」，特別的薄片造型，鹹香又帶著微辣，讓不少愛吃重口味的人一吃就上癮。





南庄老街必吃美食：丈母娘豆干

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 丈母娘豆干 說：

原來老街裡也有丈母娘豆干，以往我們都是在大馬路那邊買，不知道這裡也有．這裡可以內用喔，還有粄條等麵食。一碗60元，加了大量的蔥蒜及辣椒等，味道極香，很好吃，豆干口感也很軟Ｑ，不會硬。<全文介紹>



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#丈母娘豆干

地址：苗栗縣南庄鄉中正路52號

電話：03-782-2010





南庄老街必吃美食：江記花蜜桂花巷花茶湯圓

部落客 D&w黑白雙搭 造訪 江記花蜜桂花巷花茶湯圓 說：

滿滿的桂花釀加在刨冰、湯圓、水果上，清爽香甜的滋味，加上水果湯圓衝突的口感，讓這個甜品在桂花巷內名聲大噪，排隊人潮真的是很驚人！<全文介紹>



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#江記花蜜桂花巷花茶湯圓

地址：苗栗縣南庄鄉文化路15號

電話：03-782-3386



南庄老街必吃美食：桂花格格芋粿巧

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 桂花格格芋粿巧 說：

到南庄老街真的蠻常買洗衫坑往桂花巷入口處右手邊這一家的芋粿巧或是雞腳凍等，吃他們家的任何一個品項，我也一定會自己加辣，他們家的辣椒醬是有一點點後勁，但也不會讓人辣的很誇張...<全文介紹>



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#桂花格格芋粿巧

地址：苗栗縣南庄鄉文化路7號

電話：0939-013-513





南庄老街必吃美食：英姐小吃店

部落客 饅頭弟123 造訪 英姐小吃店 說：

英姐小吃店可是50年的老店，也是出外遊子回鄉必吃的回鄉麵，好吃到各大媒體都來採訪英姐小吃店，雖然沒有豪華的裝潢，但是有濃濃的人情味。<全文介紹>



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#英姐小吃店

地址：苗栗縣南庄鄉中正路33號

電話：03-782-1321





南庄老街必吃美食：小花芋頭冰

部落客 瑋瑋 美食萬歲 造訪 小花芋頭冰 說：

芋頭控肯定不能錯過這碗芋頭冰！我們拿到芋頭冰以後引來很多路人的關注～都說這個冰看起來未免也太好吃了吧～馬上幫老闆吸來好幾組客人上門。<全文介紹>



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#小花芋頭冰

地址：苗栗縣南庄鄉文化路10號

電話：0974-207-125





南庄老街必吃美食：桂花心語

部落客 潔絲蜜愛生活 造訪 桂花心語 說：

雖說五種口味，不過還真分辨不太出來是哪五種，但吃起來Q彈還不錯，黑糖薑汁香氣足，帶著微微小辣，上頭灑上花生碎增添口感。<全文介紹>



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#桂花心語

地址：苗栗縣南庄鄉文化路10-1號

電話：0912-328-742





南庄老街必吃美食：田媽媽豆花

部落客 焦糖曼曼 走跳人生 造訪 田媽媽豆花 說：

田媽媽豆花地理位置獨樹一格位在桂花巷上，逛完了人擠人的巷弄，不妨走上來瞧瞧，吃一碗充滿古早味的傳統豆花，劃下一個愜意的句點。<全文介紹>



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#田媽媽豆花

地址：苗栗縣南庄鄉三灣南庄道路1號

電話：無

