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漢堡王買一送一吃！漢堡王3天快閃「免費加漢堡」沒抽中尾牙大獎別哭，再推「8大買一送一」吃到過年。

2024-01-23 文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：5,914
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

省錢救星漢堡王優惠又來了！在農曆年節前後，是各企業吃尾牙、抽大獎的時刻，為了讓大家有好運氣，漢堡王特別推出三天免費加漢堡優惠，以「ㄆㄤ共共花生培根脆雞堡」祝福大家好運花生。此外，漢堡王優惠券也進入倒數階段，8大精選買一送一吃到過年。
漢堡王優惠/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載
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即日起至1/26臨櫃選購或官網預訂「安格斯系列套餐」勁濃安格斯牛肉堡套餐、安格斯厚切牛肉堡套餐、花生安格斯牛肉堡套餐任一套餐，就免費幫漢堡控加菜，直接多送一份超人氣「花生培根脆雞堡」，鹹香的花生醬搭上培根脆雞整個超涮嘴，活動部分不限量、可累贈，等於買越多送越多。
漢堡王優惠/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載
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而冬季漢堡王優惠券最夯的買一送一專區，除了有大杯飲料、薯條、洋蔥圈、四塊雞塊點心之外，還有經典款脆洋蔥牛肉堡、脆雞堡、小華堡和西部小華堡，通通都有買一送一優惠，不限組數自己配成兩份套餐揪朋友一起吃超划算。

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漢堡王買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載
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漢堡王 買指定安格斯套餐送花生培根脆雞堡

適用時間：2024/1/24-1/26 上午10：30~各店打烊前30分鐘
適用時間：門市臨櫃/官網預訂/KIOSK自助點餐機
適用門市：全門市(不適用兒童樂園、機場及科技廠內店，詳情依餐廳供應為準)

活動內容：
官網1/23起開放預購指定1/24-1/26外帶取餐，預訂外帶乙套安格斯系列常態套餐並輸碼『BKBONUS』即可獲免費花生培根脆雞堡乙顆，優惠可累贈。

注意事項：
1、買一套安格斯餐即送一個花生培根脆雞堡，買二套送兩個以此類推。
2、不可再併行其他優惠使用。
3、數量有限，各店售完為止。
4、漢堡王保有更改活動之權利。
 

漢堡王買一送一優惠券

活動時間：即日起至2024/2/15，每日10:30-打烊前30分鐘供應。
優惠券點餐：https://www.burgerking.com.tw/category/6 

 

 

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