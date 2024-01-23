堅持使用台灣糖！珠寶盒法式烘焙坊boîte à bijoux為了讓2024年春節禮盒可以有更多選擇，特別與國際級金獎插畫家「紙上行旅」創辦人鄧彧合作推出兩款法式甜點結合本土砂糖所製作的「島的祝福」禮盒，分別是「島的祝福 黃金費南雪禮盒」與「島的祝福 奶油酥餅禮盒」，要用台灣糖、台灣甜點，一起龍騰飛越2024 。



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回顧台灣歷史，這個婆娑之島曾經是豐饒產糖的美麗島嶼，故「島的祝福」鐵盒禮盒，堅持使用台灣糖，希望把這樣的甜蜜分享給在此島成長的所有人。而「台灣糖」則是選用來吉部落的蔗糖，素有「黃金蔗糖」的美譽。從甘蔗到製成糖粒，過程至少需要7~8 個小時，必須先將山上生長的白甘蔗榨汁、過濾移除雜質，快速加熱蒸發一半水分後，再移至柴火上以文火慢熬，將濃稠的糖漿漸漸轉為金黃糖粒。黃金蔗糖正是土地、島嶼、山林的恩賜，風味濃郁。





而珠寶盒法式烘焙限定的兩款春節禮盒之中，「島的祝福 黃金費南雪禮盒」中的費南雪小蛋糕（Financier）是法式甜點的經典款，外觀仿若金磚，使用天然無鹽發酵奶油製成焦化奶油（Beurre noisette），梅納反應賦予奶油如榛果、牛奶糖的香氣，再混合杏仁粉、蛋白與糖製成如金磚般的小蛋糕。口感樸實，香氣奢華。



黃金費南雪使用的阿里山黃金蔗糖跟法國奶油在口中交織成美妙的旋律，凸顯出歐洲奶油以及多層次蔗糖風味。焙茶費南雪則使用台灣舞間茶心的焙茶粉，除了Marcona 西班牙杏仁粉，還使用西班牙榛果粉，雙重堅果與烘焙後的茶香交織出絕美風味。





此外，「島的祝福 奶油酥餅禮盒」則是選用有「台灣三溫糖」美譽的雲林虎尾糖，是現今難得的本土製糖。虎尾糖是在地的甘蔗汁糖漿，經過分蜜、養晶、結晶、噴灑濃縮甘蔗蒸氣程序，使虎尾糖帶有天然這香與焦糖味，細膩又香濃。



奶油酥餅禮盒一共有巧克力、覆盆子、抹茶、原味4種口味的方形奶油酥餅，另加上80克如龍麟錢幣形狀的小圓形奶油酥餅，琳琅滿目，一打開即非常有幸福感。奶油酥餅使用歐洲進口奶油，麵粉配方中含日本進口的紫羅蘭麵粉，調味使用日本小山進抹茶粉、法國歌劇巧克力粉，風味十足。





珠寶盒法式烘焙 2024島的祝福 奶油酥餅禮盒

售價 780 元（可常溫宅配）

特色﹕使用雲林虎尾糖

內容物﹕巧克力、覆盆子、抹茶、原味奶油酥餅各6片，以及錢幣形狀小圓奶油酥餅80克



珠寶盒法式烘焙 2024島的祝福 黃金費南雪禮盒

售價 680 元（可常溫宅配）

特色﹕黃金費南雪使用嘉義阿里山來吉部落的黃金蔗糖

內容物﹕焙茶費南雪3枚+黃金費南雪3枚



珠寶盒法式烘焙 分店官網

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