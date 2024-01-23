台北陽明山、新店烏來都下雪了！隨著霸王級寒流來襲，氣溫低於十度又恰好帶來豐厚的雨氣，讓許多人昨夜就超期待初雪到來。果然不負所望陽明山、太平山、拉拉山等地都陸續傳出飄雪消息，截至目前已變成絕美的冰雪世界。9大追雪景點讓人一早起床，就怒請假、衝去賞雪耍浪漫。







目前雙北地區傳出下雪地段，有台北人後花園「陽明山二子坪」，於今晨約6點飄雪，現今已是白雪一片，昨夜已有不少民眾提前上山等雪，現在要進入的話，在陽金公路與百拉卡公路交叉口實施第一級交通管制，車輛須加裝雪鍊才放行。而新店的烏來967高地目前也已積雪至少一公分，現在上山就能欣賞到北國浪漫雪景。







桃園復興鄉拉拉山國家森林遊樂區、拉拉山恩愛農場皆有下雪，根據風管處回報，目前桃園下雪集中在下巴陵周邊，包括巴陵隧道及遊客中心，巴陵派出所往上開始交通管制，開車上車追雪民眾一定要加掛雪鍊，才可上車賞雪。新竹尖石鄉後山、玉峰及秀巒也都有下雪，但從竹60線那羅文化園區開始實施交通管制，禁止民眾開車入山，以防危險發生。





2024下雪景點

陽明山二子坪、太平山國家森林遊樂區、拉拉山國家森林遊樂區、拉拉山 恩愛農場、合歡山、武嶺、烏來967高地、新竹尖石鄉後山地區、新竹尖石鄉玉峰及秀巒。



陽明山下雪 交通管制

陽金公路與百拉卡公路交叉口，進入管制點車輛須加掛雪鏈方可通行。



宜蘭下雪 交通管制

宜蘭縣境的台7甲線30到50公里，即中橫宜蘭支線南山到勝光路段，於今日上午7點到明天上午7點時段，車輛必須加掛雪鍊才能通行，若有安全顧慮，交通部公路局不排除實施預警性封路。



太平山國家森林遊樂區入園車輛必須加掛雪鍊，未加裝雪鏈車輛通行至宜專一線16.1K（白嶺休息站）處停放，可步行上山賞雪。



桃園復興鄉下雪 交通管制

巴陵派出所開始進行交通管制，須加掛雪鏈方可通行。



新竹尖石鄉下雪 交通管制

竹60線（那羅文化園區）實施交通管制，禁止民眾開車入山