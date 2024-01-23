黃色小鴨又回來了！在台灣掀起黃色風潮的可愛黃色小鴨自2013年首次現身高雄光榮碼頭，2024年黃色小鴨Rubber Duck將再次回歸，於1/27至2/25重磅降臨高雄愛河灣。同時，高雄市長陳其邁表示一次會有兩隻小鴨出現在愛河灣，活動期間在16-18號碼頭更將有大型充氣藝術、打卡裝置作品、美食市集、免費氣墊遊樂設施及兒童劇團、馬戲等精彩表演，就是要讓旅人感受高雄的美、高雄的魅力。



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2024高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」

位於新開放的16-18號碼頭，1月27日至2月25日活動期間，將化身為療癒的大型氣模藝術品展場及大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊戲空間（僅假日開放，免費入場）和美味餐飲市集的碼頭樂園，將帶給民眾全新的遊憩體驗。



活動期間：1月27日至2月25日

活動內容：燈會期間每個周末及農曆年初一至初五，每天都將安排2場兒童戲劇演出以及精采的馬戲、互動體驗共計78場次的精彩表演，時，每晚於高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心展演港灣燈光秀。

高雄旅遊網：https://khh.travel/







晶英國際行館「搭遊艇看小鴨」貴賓獨家行程

晶英國際行館獨家推出「搭遊艇看小鴨」遊港行程，入住晶英國際行館或於Ukai-tei Kaohsiung用餐，不限消費金額即可加價購買行館貴賓專屬獨家遊港行程，享受兩小時港灣風光與船上派對輕食，以獨特的角度飽覽黃色小鴨的迷人風采。「搭遊艇看小鴨」遊港行程原價每人2,500元，七天前訂購享早鴨價2,180元。



晶英國際表示，「搭遊艇看小鴨」遊港行程包含從晶英國際行館出發至乘船處（嘉信22號遊艇碼頭）免費來回接駁，搭乘行館貴賓專屬遊艇，航程從遊艇碼頭出發，行經高雄流行音樂中心/鯨魚堤岸至棧二庫，回程經過高雄港旅運中心一路航向夢時代後再返程。



整趟航程共兩小時，除了可以飽覽愛河灣－高雄港無限風光，還能在行館貴賓專屬的遊艇上與兩隻黃色小鴨合影留念。航程中備有輕食、甜點與飲品，若想以獨特角度欣賞兩隻黃色小鴨的雙倍可愛，登船遊港無疑是旅客首選。晶英國際行館貴賓專屬「搭遊艇看小鴨」行程原價每人2,500元，七天前訂購可享「早鴨價2,180元」。



高雄晶英國際行館「搭遊艇看小鴨」獨家遊港行程

行程日期：1月27日、2月24日（周六限定）

行程安排：16:00 晶英國際行館1F大廳集合 、16:30 登船遊港及遊艇派對 (2小時)、18:30 下船返程，接駁至晶英國際行館

遊港路線：嘉信22號遊艇碼頭 → 高雄流行音樂中心/鯨魚堤岸 → 棧二庫 → 高雄港旅運中心 → 夢時代 → 嘉信22號遊艇碼頭

行程費用：每人2,500元；七天前訂購可享優惠價每人2,180元。

預約方式：官網 https://www.silks-club.com/zh-tw

電話：07-9730111







高雄承億「萌遊港灣」私家專屬遊艇限定啟航

承億酒店堪稱為黃色小鴨的最佳觀賞點，同時承億酒店為高雄唯一擁有自家專屬私人遊艇的五星級飯店，配合高雄今年「冬日遊樂園」活動於1/27至2/25推出「萌遊港灣」住房專案，搭承億酒店私家專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨，平日和式經典雙人房NT$6,600起，再加贈承億酒店24F高空無邊際泳池RAR BAR「港城故事調酒」，邀請遠道而來高雄的旅客一起感受黃色小鴨魅力。承億酒店另於可賞覽高雄港高空景館的25F大廳推出黃色小鴨專屬下午茶組合，每組NT$ 880+10%。



同時，1月27日當天承億酒店將特別合體第12屆台灣小姐共同應援黃色小鴨，於24F高空無邊際泳池畔旁舉辦走秀表演，並邀請新科台灣佳麗體驗造型泳圈及應援推廣承億酒店黃色小鴨專案。承億酒店總經理戴淑玲表示：「承億酒店集結亞洲新灣區“三項之最”迎接黃色炫風，最美飯店與最美台灣小姐共乘私家遊艇以最近距離欣賞黃色小鴨，更於泳池中準備了黃色彩蛋，會與台灣小姐們一起揭曉。而2024年將會規劃更多私家遊艇相關活動與遊程，要拉高旅客的服務檔次，期待旅客入住承億酒店沈浸式的深入感受高雄港灣之美。」



高雄承億「萌遊港灣」訂房資訊

地址：高雄市前鎮區林森四路189號

電話：07-333-3999

官網：https://www.taiurbanresort.com.tw/







高雄福華推出「黃色小鴨」限定優惠

高雄福華大飯店要趁這波小鴨熱潮帶來的人流加強買氣，不只在飯店陳列了黃色元素的打卡布置，也推出了只要姓"黃"或是姓名中有"ㄧㄚ"發音,(ㄧㄚ.ㄧㄚˊ.ㄧㄚˇ.ㄧㄚˋ )的民眾在飯店全館餐廳或客房消費打卡即可至一樓HOVII CAFE兌換黃色馬卡龍乙顆。



此外，只要出示與黃色小鴨合照及打卡於高雄福華大飯店全館餐廳平日消費還可享加碼優惠，於Smile One精緻涮涮鍋可享每桌贈梅花豬肉盤一份；珍珠坊港式飲茶可享手工布丁每人一份；HOVII Café贈經典濾掛咖啡、麗香苑贈頂級冰淇淋一球、江南春贈每人一顆炸元宵..等。



同時，高雄福華大飯店即日起~2/25推出「江南chill 饗鴨」限量住房專案，入住豪華家庭房每間每晚NT$5,899元起，每房加贈麗香苑自助早餐四客，還贈送價值NT$2,860元的江南春餐廳的一品明爐片皮鴨。



高雄福華飯店 小鴨優惠

官網 https://reurl.cc/NyRWXk





高雄萬豪酒店「必訪!美拍打卡熱點」住房專案

榮獲易遊網票選「台灣最美都會飯店」殊榮的高雄萬豪酒店，趁著黃色小鴨重磅回歸高雄愛河灣，與高鐵假期聯手推出熱點打卡住房專案，讓來訪高雄觀光的民眾不僅能一睹黃色小鴨的迷人丰采，還可在飯店享用精緻美饌並體驗館內特色設施，每晚6,388元起，行程、食宿一次滿足。



黃色小鴨熱潮推出的「必訪!美拍打卡熱點」住房專案，平日週一至週四入住高雄萬豪酒店經典客房、豪華客房或豪華四人房一晚，每房每晚6,388元起(價格已含稅及服務費)，於Facebook貼文標記高雄萬豪酒店帳號並hashtag #高鐵飯店聯票入住，即可提早於12:00辦理入住(限週一至週四入住，每日數量有限)。專案含翌日自助早餐，加贈豪享自助餐廳外帶歐陸小點一套(四人房贈兩套)。



高雄萬豪酒店 小鴨限定優惠

地址：高雄市鼓山區龍德新路222號

電話：07-5599111





高雄漢來大飯店「來高雄鴨！住房專案」第一線近距離欣賞小鴨

鄰近愛河港灣的高雄漢來大飯店搶先推出「來高雄鴨！住房專案」，搭配俯瞰愛河港灣的港景精緻客房平日僅需6,353元起，不僅不用人擠人，住宿就能盡情欣賞可愛小鴨，還將贈送獨家漢來小鴨玩偶與泡澡小鴨，要讓旅人再次感受高雄的魅力。



高雄漢來表示，這一次「來高雄鴨！住房專案」特別規劃不同房型，港景精緻客房平日僅需6,353元，在高貴典雅的設計中享受舒適的住宿體驗，另外，3人或4人也可選擇入住亞灣家庭房，價格自8,663元起，適合家庭和親朋好友揪團來場難忘的賞鴨之旅。預訂「來高雄鴨！住房專案」每房皆贈送專屬漢來小鴨玩偶1隻，以及泡澡小鴨兩隻，盡情享受飯店健身房、戶外恆溫泳池、三溫暖等設施，並依房型人數搭配一位難求的漢來海港早餐。



高雄漢來 來高雄鴨！住房專案

訂房日期：即日起至2024年2月25日

住宿日期：2024年1月27日起至2024年2月25日止

專案價格：

港景精緻客房 6,353元

亞灣家庭房(三人) 8,663元

亞灣家庭房(四人) 9,818元

專案內容：

依房型人數提供自助式早餐。

每房贈漢來小鴨玩偶一隻、泡澡小鴨玩具兩隻。

免費高鐵定時定點接駁服務。

免費使用三溫暖、健身房、露天游泳池。

一般週六及連續假日住宿需加價NT$1,000。

不適用日期：農曆春節期間、大型演唱會(如SUPER JUNIOR、紅髮艾德等)、大型會展/活動期間，日期以訂房中心公告為準。

訂房專線：07-213-5766或0800-732-266。



