那個男人真的要來了！還記得去年Netflix「ONE PIECE 航海王」真人版上架之後，各界好評不斷，當中引發最多男女粉絲瘋狂討論、堪稱還原度最高的索羅飾演者「新田真劍佑」嗎？成功進軍國際市場的他，突然驚喜宣布即將在2月24日來到台灣，於台北國際會議中心舉辦首次的海外個人見面會，新田真劍佑除了期待與台灣粉絲見面之外，也等不及要一嚐最愛的珍珠奶茶，喜愛男神的粉絲們，千萬要把握這次近距離接觸的機會了。



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▲圖片來源／優勢力娛樂



近年有不少日本演員都努力朝海外發展、甚至成功進軍好萊塢，當中一個成功的例子，就是近期因為飾演真人版「ONE PIECE 航海王」的劍客「索隆」而被網友瘋狂肉搜的「新田真劍佑」。1996年11月16日在美國洛杉磯出生的他，今年才27歲，不只從小就擅長空手道、體操、游泳等各種體能運動，就連英文、鋼琴也是新田真劍佑的拿手專長，加上精緻帥氣的外表讓他多次在ViVi國寶級帥哥排行榜當中榜上有名，還被稱為「新一代的國寶級型男」，同時更是已故老牌演員「千葉真一」的兒子。

▲圖片來源／IG@mackenyu



最有趣的是，新田真劍佑在參加了8個國家的漫畫博覽會之後，才有感而發認知到自己飾演的索隆是真的被全球粉絲所讚譽，大多粉絲看到他第一句話都是大喊「索隆耶！」，因此讓他更下定決心，今後會繼續為了讓更多觀眾知曉他而努力，甚至發下豪語希望能參演美國漫威英雄系列的作品，希望能用演技讓大家看見他的存在。

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首度在海外舉辦見面會的新田真劍佑，珍貴的初體驗「2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR EAST BLUE in Taipei」就獻給了台灣粉絲，新田真劍佑除了迫不及待想要享用最愛的珍珠奶茶，這次他還特別為大家準備了「簽名海報」、「團體合照」、「粉絲歡送」等精彩的福利，而且只要購票人人皆可獲得「官方小卡」，見面會預計於2月24日在台北國際會議中心舉行，入場票券則於2月3日當天在遠大售票系統開始販售，票價與對應區域分別為「A區4,900元」、「B區4,100元」、「C區3,300元」、「D區2,500元」，購買A區的粉絲還能以2,000元加購價參加限量150組的簽售會活動，喜愛新田真劍佑的粉絲們，可別錯過這次與他近距離接觸的機會了。

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2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR EAST BLUE in Taipei

活動日期：2024年2月24日（六）

演出時間：17:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點：TICC台北國際會議中心

售票時間：2024年2月3日（六）

售票系統：遠大售票系統

售票網站：售票頁面建置中

活動票價：A區 $4,900／B區 $4,100 / C區 $3,300 / D區 $2,500