現在提到抹茶就是八十八良葉舎！發源自京都嵐山附近的抹茶專賣店「八十八良葉舎」，近年來在日本當地可說是紅翻天的甜點品牌，關鍵在於各種餐點都超豪邁使用了非常濃郁的抹茶原料，光是看到那深沉飽合的深綠色，就已經先讓人醒腦了一半，後來也陸續成功在淺草、鎌倉、廣島開設分店，如今更是驚喜到新宿高島屋的咖啡廳進行快閃，推出錯過就吃不到的「激濃抹茶草莓」飲品與甜點，這幾天如果你剛好在東京，別猶豫吃起來就對了。



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▲圖片來源／株式会社room



提到日本知名的抹茶甜點品牌，如果你只能說出「辻利茶舗」，就代表你沒跟上潮流了！位於京都右京區的超人氣抹茶專賣店「八十八良葉舎」，提供各種以高品質宇治抹茶為基底的拿鐵及甜點，之所以可以在短年內紅遍日本、甚至讓不少台灣旅客在疫情過後也跟風到當地搶著嚐鮮，在於各式餐點使用的抹茶量毫不手軟，從飽合色的視覺和口感都深深抓住了抹茶控的心，很快就在2023年1月20日在淺草開設了第2間分店「八十八淺草」，陸續也紛紛展店至熱海、鐮倉、廣島等地，讓更多抹茶控可以滿足味蕾。

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因應草莓季到來，「八十八淺草」最近就與新宿高島屋所開設的快閃咖啡廳「むにぐるめ咖啡廳」合作，推出不到一週的限定濃抹茶餐點，除了招牌的抹茶凍糕、抹茶費南雪，拚手速都一定要喝到的「激濃草莓抹茶拿鐵」絕對是本次快閃的最大亮點，基底使用了「八十八淺草」招牌的抹茶拿鐵以外，更是加入大量的熊本產「熊紅草莓」，最上方可以選擇要放上濃郁感滿滿的抹茶鮮奶油或是濃抹茶冰淇淋，保證讓抹茶控每一口都超過癮、一口氣直接嗆到腦門。

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至於甜點的部分也很有驚喜，快閃咖啡廳當中還會販售獨家提供的「八十八草莓大福」，是將一顆顆碩大的「熊紅草莓」放在濕潤的抹茶餡料裡，外皮則是以日本傳統和菓子常見的「求肥麻糬」包裹，一口草莓抹茶大福、一口激濃草莓抹茶拿鐵，屬於抹茶控的最棒下午茶簡單就能一次網羅。

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八十八淺草 新宿限定快閃

快閃期間：即日起至2024年1月30日

地點：新宿高島屋 むにぐるめcafe（東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24­2 新宿タカシマヤ B1F）

營業時間：10:30～19:30

快閃品項：

抹茶拿鐵：700日圓

漂浮抹茶拿鐵：1,050日圓

草苺抹茶拿鐵：950日圓

草苺奶泡抹茶拿鐵：1,300日圓

草苺漂浮抹茶拿鐵：1,300日圓

八十八草苺大福：600日圓

外帶品項：

淺草布丁組：1,150日圓

半燒抹茶：700日圓

八十八抹茶費南雪：600日圓

特濃抹茶凍糕：3,780日圓