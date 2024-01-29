東京原來也能玩跳島之旅！說到日本知名的島嶼集散地，相信不少人會想到瀨戶內海一帶，但其實東京周邊也有相當知名的「伊豆群島」和「小笠原群島」 ，也能夠讓遊客們見識到不同於大城市的海島自然景觀，其中最有人氣的「八丈島」正是位於伊豆群島當中，而這些島嶼無論是轉搭渡輪、高速噴射船，或是從羽田機場搭乘國內航班都能抵達，未來到東京自由行想嘗試不同玩法的話，一定要試試看東京近郊群島之旅，一口氣收集壯麗的叢林、海灣、火山地形等令你完全意想不到的特殊景觀。



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大島：火山打造出全島壯麗景觀

伊豆群島中最大的島嶼就是「大島」，最巨大又壯麗的活火山「三原山」位於島的中央，在三原山的東側分別有「裏沙漠」與「奧山沙漠」，這些沙漠都是由火山岩化成的黑色砂粒而來，當地還有經過15,000年火山活動堆積而成的「千波地層切斷面」景觀，雄偉的模樣令人不禁讚嘆大自然的鬼斧神工。

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除此之外，大島還以種植山茶花聞名，北邊的「伊豆大島山茶花園」可以觀賞到各類一般與稀有的山茶花品種，以大島山茶花籽所萃取的精油「大島椿油」，有助於護膚或護髮，更是聞名全日本。每年1月至4月上旬為山茶花季，在3月下旬至4月上旬，更有機會碰上櫻花與山茶花同時盛開的絕景。

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新島：衝浪、泡湯愛好者的天堂

新島具有綿延不絕的沙灘，加上一年四季浪潮不斷，被譽為衝浪者的天堂，像是東側全長7公里的海岸線「羽伏浦海岸」，便時常舉辦國際衝浪大賽。島上也提供衝浪板租借及衝浪教學，游泳初學者也可在夏季選擇波浪平緩的「間間下海岸」享受海水浴、日光浴。如果對衝浪、游泳興趣都不大，可在外觀打造成古羅馬式建築的「湯濱露天溫泉」，享受一邊泡湯、一邊賞夕陽的愜意時光，入夜時則能觀賞到滿天星星，而且為免費入場，對小資族來說可是一大福音。但要注意的是，由於湯濱露天溫泉屬於男女混浴，因此別忘了穿著泳裝下水；如果不太習慣男女混浴的話，可考慮平價的「間間下溫泉」，這裡提供價格實惠的室內浴池、露天溫泉等空間。

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式根島：享受天然潮池溫泉

式根島以「靜謐、隱密性十足」而著稱，整個島上僅有幾條道路與一座紅綠燈，非常適合騎自行車或徒步來環島，並觀賞岩洞、沙灘等自然地形。而島嶼北端的「泊海水浴場」曾獲選為日本88處嚴選海水浴場之一，由白色扇形沙灘和海水相互輝映，吸引了不少情侶、夫妻前往約會渡假，如果想俯瞰海岸線，還可前往「神引展望台」，若碰到天氣晴朗時，入夜後整片澄澈的星空絕對讓你流連忘返。

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式根島雖然相較不大，但卻擁有許多特色溫泉，其中要注意的是由溫泉水流入岩岸地形所形成的潮池溫泉「地鉈溫泉」，退潮時水溫相當高，需等漲潮時混入海水平衡水溫後才可入浴！相較之下，「足付溫泉」溫度較低，前往當地也相對容易，所以建議初次來到島上的旅客可以先挑戰足付溫泉；此外，附近的人造潮池溫泉「松之下雅湯」，則無論潮汐漲退，都維持舒適的水溫，也是適合旅客前往泡湯的優先選擇。

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神津島：東京第一個星空保護區

神津島除了有白沙灘、岩地步道以及絕佳浮潛點外，同時還備有登山路線，可說是戶外運動愛好者的天堂！到了夜裡還可順便來趟觀星之旅，可說是完美的一日野外行程。位於神津島北邊的「赤崎步道」，是島上具代表性的臨海遊憩點，除了跳水、也能體驗浮潛，若想近距離觀察海洋生物，可預約潛水活動；至於不擅長游泳的人，推薦前往島嶼東側的「多幸灣海水浴場」，在這個淺灘區域與親朋好友相約戲水。

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如果你比較喜歡山系行程，不妨挑戰登上全島的制高點「天上山」！以「神津島港」為起點，約4、5小時便能登上海拔572公尺的山頂，飽覽狀似心型的「不動池」，在晴朗天氣下，甚至還有機會遠眺富士山呢！最棒的是，由於神津島積極減少光害，因此也成為東京都首個獲國際暗空協會（IDA）認證的星空保護區，到這裡不來趟觀星之旅，幾乎等於白來一趟。

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三宅島：獨特火山熔岩景觀

全年平均氣溫約攝氏17.7℃的三宅島，面積雖然相對小，卻擁有相當豐富的地質景觀！環島一周約30公里，沿途可欣賞到大自然的鬼斧神工，矗立於島中心的「雄山」仍是一座活火山，在1983年噴發的熔岩覆蓋之處，至今仍呈現獨特的漆黑景觀，讓人有種雞皮疙瘩、誤闖外太空星球的錯覺。

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此外，三宅島也被日本野鳥協會指定為重要野鳥棲息地（IBA），在「伊島鶇館」中可認識最具代表性的「伊島鶇」以及當地眾多的野生動植物。不少人來到三宅倒也會租借自行車環島，體驗釣魚、潛水等活動，在黃昏時刻再到島上唯一的溫泉「鄉之湯」放鬆身心，觀賞落日之美。

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八丈島：距離東京最近的亞熱帶樂園

在東京近郊的群島當中，最有名的莫過於「八丈島」了，全島狀似葫蘆的八丈島，由於氣候溫暖濕潤，全年氣溫平均在攝氏18℃左右，讓遊客們不必特地前往夏威夷就能感受南國風情！標高854公尺的「八丈富士」，同時也是伊豆群島中的最高山峰，登山路線風光明媚，有些遊客會花費約7個小時左右，挑戰14.5公里的山徑健行，或是搭車直達登山口，爬上1,280階階梯便能造訪山頂。

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八丈島的水上活動相當豐富，來到島上可體驗海水浴、浮潛及潛水，運氣好一點的話還能近距離觀賞海龜。這裡的夏季可看到島上獨有的綠色發光生物「綠色蘑菇、冬天的賞鯨季則有機會一睹大翅鯨的身影。值得一提的是，2023年上映的「名偵探柯南：黑鐵的魚影」就是以八丈島的賞鯨活動做為背景舞台，成為柯南粉絲必訪的最新朝聖景點。

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