2024冬季日劇一次都給你！秋季日劇已於本月全部告一段落，而全新一季的日劇也已正式開播，本文為日劇迷整理出2024冬季必看強檔新劇，其中最具討論話題的莫過於山下智久主演的「正直不動產」、田中圭「大叔的愛」都將回歸登場，奧斯卡影帝西島秀俊這次也將在「再見指揮家～父親和我的熱情～」化身為超優雅的指揮家，日劇迷趕緊將這份清單筆記下來，趁著下班、過年有空時來放鬆追劇一番。
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《大叔的愛－Returns－》
【播出日期：2024/01/5】
主要演員：田中圭、吉田鋼太郎、林遣都
那轟轟烈烈又超鬧的戀人們，時隔5年真的回來了！近年日劇可說是每一季幾乎都會有BL作品，而帶起這股風潮的最大功臣之一，絕對不能少了5年前的《大叔的愛》，在第一季裡田中圭飾演的「春田」和林遣都飾演的「牧」最後迎來歡喜大結局，第二季則是描述春田和牧的新婚生活，沒想到為了分擔家事而請來的家政夫，竟然又是吉田鋼太郎飾演的「黑澤武藏」！除此之外，重量級演員井浦新和三浦翔平在本季也飾演了住在春田和牧的鄰居，兩人疑似是公安所喬裝，為這部搞笑的BL浪漫劇增添了些許懸疑和認真的元素。
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《致光之君》
【播出日期：2024/01/07】
主要演員：吉高由里子、柄本佑、黑木華、井浦新、吉田羊
只要是NHK大河劇，每次一字排開都能看到超黃金的卡司，2024年由吉高由里子主演的這部《致光之君》，同樣也是演員陣容超堅強！吉高由里子飾演的「紫式部」是平安時代的小說家，更是風靡超過千年的「源氏物語」作者，劇情描述紫式部的一生，在她人生當中相當重要的「藤原道長」則由炳本佑飾演，另外還有黑木華、井浦新、松下洸平、吉田羊、高畑充希、町田啓太、高杉真宙、三浦翔平等演員全數參與其中，可說是未演先轟動。
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《因為你把心給了我》
【播出日期：2024/01/08】
主要演員：永野芽郁、山田裕貴、齋藤工、松本若菜
永野芽郁為近年爆紅的日本新生代演員，這一季終於得到首次在富士電視台月九擔任主演的機會，讓不少喜歡她的男女粉絲都相當開心！劇中她所飾演的「逢原 雨」，是一個深受過去而感到悲傷且還無自信的女孩，回到故鄉長崎之後，與山田裕貴飾演的「朝野太陽」相逢，而太陽也曾是小雨心中非常相知相惜的特別之人，但命運偏偏捉弄人，讓太陽發生了一場意外，這時突然有個來自另一個世界的神祕領路人，告訴小雨如果獻出「心」就能帶來奇蹟...。
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《正直不動產》第2季
【播出日期：2024/01/09】
主要演員：山下智久、福園遙
山下智久終於又回來了！還記得他所飾演的不動產的王牌業務「永瀨財地」在第一季當中，因為被詛咒而突然變成「無法說謊的體質」，不時會對客戶噴出超真實又爆笑的內心話嗎？時隔2年「永瀨財地」又再度帶著他那位顧客至上的溫柔後輩「月下咲良」（福園遙 飾）重磅回歸，這次永瀨不只會繼續對客戶說出辛辣的話語，藤岡靛飾演的前輩「神木涼真」還會以各種激進手段成為他們最大的威脅，精采程度絕對不輸第一季。
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《客廳裡的松永先生》
【播出日期：2024/01/09】
主要演員：中島健人、高橋光
在改編自少女漫畫的《客廳裡的松永先生》當中，由中島健人飾演的男主角「松永純」是一個平面設計師，平時住在舅舅晶營的合租公寓當中，某天女高中生「園田美己」（高橋光 飾）因為個人因素也加入了合租行列，再加上其他由向井康二、藤原大祐、大久保櫻子、黑川智花所飾演的房客，描寫一行人因為相處而發生的相戀、爭吵等大小事，讓觀眾對合租公寓有更多的認識。
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《佔領新機場》
【播出日期：2024/01/13】
主要演員：櫻井翔、比嘉愛未、白石聖、傑西、瀧内公美、片桐仁
武藏刑警也回歸了！櫻井翔飾演的警察「武藏三郎」在第一季的《佔領大醫院》因為某個案件被停職，並與家人分居，某天他的妻子所任職的日本知名大醫院，竟被一個鬼面集團用武力所佔據，雖然最後留下懸念，但時隔一年後終於再度回到觀眾眼前，並更換全新劇名《佔領新機場》，而且這次武裝集團不是以七彩的鬼面具來區分，而是換成12生肖，繼續再為觀眾帶來一段頭腦戰與體力戰兼具的刺激故事。
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《戀愛警護24小時》
【播出日期：2024/01/13】
主要演員：岩本照、白石麻衣、藤原丈一郎
身高傲人的「Snow Man」成員岩本照，在這部戲當中首次挑戰超菁英保鑣「北澤辰之助」，某天他收到來自律師事務所的委託，必須24小時保護美人律師「岸村里夏」（白石麻衣 飾）的人身安全，但2人個性完全截然不同，起初充滿了衝突，但也因為整天下來必須時刻相處而意外擦出愛的火花。
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《再見指揮家～父親和我的熱情～》
【播出日期：2024/01/14】
主要演員：西島秀俊、蘆田愛菜
奧斯卡影帝攜手當年最強的演技派小童星，會在這部戲帶來什麼火花，早在為開播前就讓不少人眼睛為之一亮！西島秀俊飾演的「夏目俊平」是享譽國際的指揮家，但他因為某個事件，不僅與家人關係疏離，甚至從此遠離指揮圈並遠居國外。雖然俊平在海外的期間不斷寫信給女兒「夏目 響」（蘆田愛菜 飾），卻也沒得到女兒的諒解，然而在妻子的一手策畫當中，俊平不得已回到日本並久違與女兒一起生活，並接手了地方交響樂團的指揮家角色，並與女兒逐漸破冰。
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《春暖花開的那一天》
【播出日期：2024/01/15】
主要演員：奈緒、木梨憲武
本季父女情作品再加一！從《輪到你了》開始爆紅的人氣演員奈緒，近年來參與了不少作品，更是數度挑樑擔任主角，她在《春天來臨時》飾演與父親一起相依為命的女兒「瞳」，兩人在元旦的餐桌一同享用昂貴的年節料理時，同時對彼此說出事關自己人生的大事，瞳將在3個月後與男友結婚、而父親則因為罹病只剩3個月壽命，2人都相當震驚無措，而且對於對方的決定都無法認同而想要說服彼此，最後協議寫出想要在婚前與死前的願望清單，並和彼此一起攜手完成。
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《Great Gift》
【播出日期：2024/01/18】
主要演員：反町隆史、波瑠
日劇老粉都激動了！許久沒有擔任主演的反町隆史再度回歸螢光幕前，他此次飾演的「藤卷達臣」是一個低調又默默無名的醫師，但在某次的偶然之下他竟然發現一種未知的細菌「GIFT」會立刻造成患者死亡，最可怕的是這些細菌還會快速消失不見，導致患者只能被判斷為是因為急性心律不整而死亡，更帶出政治、醫師、警察界背後的黑暗勢力爭奪；波瑠飾演的檢查師「久留米穂希」則是藤卷的搭檔，兩人將為了人類的福祉與安全一起抗戰。
▲圖片來源／IG@great_gift2024
《廚房的愛麗絲》
【播出日期：2024/01/21】
主要演員：門脇麥、永瀬廉、大森南朋
實力派演員門脇麥又有新作品了！她這次飾演的女主角「愛麗絲」從小到大與父親相依為命，並擔任一間餐廳的店長，但因為她患有自閉症，因此不擅與人溝通，可是她相對也有超強記憶力、化學領域也強到嚇嚇叫；永瀬廉飾演的「酒江倖生」則是自由工作者，與周遭人的相處也格格不入，卻被愛麗絲雇用，並被愛麗絲獨特的個性漸漸吸引。
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《沒有愛的戀人們》
【播出日期：2024/01/21】
主要演員：福士蒼汰、岡崎紗絵、佐佐木希
故事背景描述了7個居住在東京各地的男女，他們的年齡都介於30歲前後，因為家庭背景、價值觀、戀愛經驗等，每個人或多或少在過去都有不太愉快的戀情，劇情中他們透過相遇與相處，一起探討現代大多人會碰到的情感問題，讓觀眾們獲得體悟和共鳴。
▲圖片來源／asahi
《Eye Love You》
【播出日期：2024/01/23】
主要演員：二階堂富美、蔡鍾協、中川大志
日劇現在不只改編韓劇，還直接請來韓國演員擔任男主角了！這也是日劇史上在民營電視台的黃金時段首次有韓國人出演，二階堂富美飾演的巧克力店老闆「本宮侑里」是一個超能力者，只要與人對到眼，立刻就能知道對方在心中想什麼，而韓國演員蔡鍾協飾演的「尹泰晤」是一個年紀比侑里還小的純真弟弟型韓國留學生，他的出現讓因為特殊能力而感到困擾的侑里感到救贖，並發展出一段可愛有趣的姊弟戀物語。
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《火星-零的革命-》
【播出日期：2024/01/23】
主要演員：道枝駿佑、井上祐貴、板垣李光人、吉川愛
千年一遇美少年「道枝駿佑」這次飾演的19歲角色「美島零」充滿了魔性魅力，某天他轉學來到班上，並煽動同班同學一起毀滅世界，而且他相當擅長掌握人心，沒多久高中生們就組成了一個名為「MARS」的影片團體，打算在社會上掀起革命的狼煙，破壞大人們構築的現有社會。
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《極度不妥！》
【播出日期：2024/01/26】
主要演員：阿部貞夫、仲里依紗、磯村勇斗、吉田羊
鬼才編劇宮藤官九郎出手了！這次他聯手製作人磯山晶帶來的《極度不妥！》，描述了從1986年穿越到2024年的大叔主角「小川市郞」（阿部貞夫 飾演），他在劇中是一名體育老師，卻因為出現許多不當的粗暴言行，在令和時代特別顯得獨樹一格，而同劇出演的吉田羊則是和兒子一起從2024年穿越回1986年的社會學家，擅長描寫各種人與人之間情感的宮藤官九郎，這次一樣將帶給大家笑料百出與溫暖的追劇時光。
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