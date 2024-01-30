誰說月光族不能享受美食！一到月底就必須勒緊褲頭、控制生活開銷，是不少月光族的心聲，特別是在消費平均較高的北北基桃地區，更別說是能夠餐餐花錢享受美食。不過在基隆的信義區，其實隱藏著超多在地人才知道的超級平價銅板小吃，從最便宜一顆10元的超人氣雙胞胎、25元魯肉飯再到40元的肉圓，通通不超過50元就能嚐到，加上最近天外天復育公園的落羽松正是最美麗的時候，最近來基隆信義區半日遊時，不妨先衝這7間超讚的高CP值銅板小吃名店，讓你在省荷包的同時又能一飽口腹之慾。



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以往說到基隆最好吃的地方，大多人一定會先想到廟口夜市位於的仁愛區，卻不知道信義區也隱藏了超多美味且更便宜的街邊小吃，特別是隱藏在信二路邊的超人氣發財車「阿山哥雙胞胎」一個雙胞胎只要13元，更棒的是一包5入只需50元，平均下來最便宜10元就能入手，外酥內軟又超大的尺寸，經常一出爐就被饕客秒殺；在信義市場經營超過60年的「林家肉圓」，一週只營業3天，透亮Q彈的外型與口感，陪伴不少基隆人長大，早上8點半開賣不久後很快就會售完，想吃的人千萬要趁早。





基隆信義銅板美食：洪記粿仔湯

部落客 袁彬的美食旅遊筆記 造訪 洪記粿仔湯 說：

豬雜粥的食材都經過處理，長時間燉煮，吃起來口感軟嫩，加入大骨湯頭燉煮的粥，口感綿密，吃起來很舒服。<全文介紹>



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#洪記粿仔湯

地址：基隆市信義區信一路93號

電話：02-2422-5051





基隆信義銅板美食：古灶煨烤肉飯

部落客 花見團子玩耍趣 造訪 古灶煨烤肉飯 說：

飯點的部分會包含三樣配菜和半顆魯蛋，本次配菜有芝麻四季豆、彩椒木耳、高麗菜佐紅蘿蔔，各各都有師傅的心血及巧思，讓營養更加均衡。必點的「招牌烤肉飯」嚴選有「上肉」稱號的梅花豬肉排...<全文介紹>



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#古灶煨烤肉飯

地址：基隆市信義區信一路141巷21號

電話：02-2428-6855



基隆信義銅板美食：平實豆漿

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 平實豆漿 說：

我點了古早味鹹飯糰，內餡有滿滿的肉鬆和菜脯，搭配豆乾和滷蛋，一整份吃完很有飽足感～另外如果想要飯糰加大的話只要多加10元就可以了，完全沒有吃不飽的問題。<全文介紹>



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#平實豆漿

地址：基隆市信義區信二路234巷2-2號

電話：02-2428-3553





基隆信義銅板美食：來來粿仔湯

部落客 小虎食夢網 造訪 來來粿仔湯 說：

魯肉飯25元以現在的物價來說應該是佛心等級的，乾麵35元，豬血湯25元都算平實。這攤的豬肚帶好吃得亂七八糟，尤其是不乾不礙口的口感，半點沒有內臟的腥臭是必然的。<全文介紹>



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#來來粿仔湯

地址：基隆市信義區信二路245號

電話：02-2426-1990





基隆信義銅板美食：林家肉圓

部落客 小虎食夢網 造訪 林家肉圓 說：

這家只賣肉圓一味，連湯也沒有，一星期只賣三天，一天只賣兩小時的排隊名店，幾乎等同我心中的基隆肉圓，要說它是我目前心中的第一名應該也是不為過。<全文介紹>



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#林家肉圓

地址：基隆市信義區信二路204號

電話：0921-108-572





基隆信義銅板美食：阿山哥雙胞胎

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 阿山哥雙胞胎 說：

招牌雙胞胎塊頭相當大，趁熱吃外皮脆口，口感扎實帶有嚼勁，不在另外撒上糖粉，甜度來自麵糰本身，阿山哥特有特色，咀嚼香氣更是濃郁～銅板價位當然要一次買上整組！<全文介紹>



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#阿山哥雙胞胎

地址：基隆市信義區信二路178號

電話：0925-555-016





基隆信義銅板美食：胡記臭豆腐

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 胡記臭豆腐 說：

一口酥個頭較小，就是小小的正方形，四種臭豆腐四種不同臭度及口感，要自己實際來吃過才能深刻體會，畢竟每個人口感及對臭的感受也不太一樣...<全文介紹>



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#胡記臭豆腐

地址：基隆市信義區培德路12巷52之13號

電話：0933-767-372

