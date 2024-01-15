不少新北人假日想外出走走時，有山有水的汐止就是熱門的首選地點，加上近期位於汐止樟樹里的「下寮溪防汛道路」，經整建後變成綠意盎然的花草廊道，更是成為汐止最新的超強打卡點！除此之外，汐止當地還有許多超強的隱藏版小吃也讓人相當驚艷，特別是被燒臘店耽誤的「爆紅片皮鴨三吃」、從早餐吃到宵夜的老字號「神級美味鹹粥」，都是來到汐止不容錯過的街邊美食，現在就將這9間超強名店記下來，趁著假日有空來走走時，順便來個汐止小吃半日遊喔。





鄰近山區的汐止，不只有許多山林美景，更有不少隱藏版美食穿梭在大街小巷內，鴨肉控這輩子一定要吃過的「丞相鵝肉」，雖然店內主打燒臘飯，但更多人是衝著酥脆香甜的「片皮鴨」而來，更有網友認為鴨肉的口感不輸飯店；老汐止人早餐或宵夜都曾吃過的「車頭鹹粥」，則是在地飄香60年的老字號，湯頭以糯米、金勾蝦與小魚乾熬煮，如果再加一點蒜酥還能增添風味，香濃馥郁的口感讓人越吃越上癮。





汐止隱藏版小吃：丞相鵝肉

部落客 小虎食夢網 造訪 丞相鵝肉 說：

一開始我真沒抱什麼太大的期望，但才一口我就住嘴了，這鴨皮雖然看起來不像飯店那麼油油亮亮閃閃動人，但鴨皮的酥脆和油甜完全到位，甚至不比飯店來的差，仔細看那鴨皮、鴨肉還微微滲出油和肉汁...<全文介紹>



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#丞相鵝肉

地址：新北市汐止區大同路一段345號

電話：02-8692-1343





汐止隱藏版小吃：車頭鹹粥

部落客 海綿飽飽的鳳梨城堡 造訪 車頭鹹粥 說：

用台灣糯米加上金勾蝦跟小魚乾熬煮，以前是用炭火煮，吃起來帶有淡淡的炭香，但這次似乎沒什麼炭香，不確認是否還使用木炭，吃之前可加一點蒜酥提香更夠味！<全文介紹>



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#車頭鹹粥

地址：新北市汐止區大同路二段617號

電話：02-2641-5358



汐止隱藏版小吃：耀武羊威羊肉爐

部落客 小佳的幻想世界 造訪 耀武羊威羊肉爐 說：

耀武羊威羊肉爐吃到飽絕對是很值得來吃吃看的汐止美食推薦，提供七種羊肉部位跟六種湯頭選擇性超多，還有獨創的手撕羊一定要吃吃看，保證只有這裡才吃得到，會顛覆你對羊肉的想像...<全文介紹>



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#耀武羊威羊肉爐

地址：新北市汐止區康寧街345號

電話：02-2695-0558





汐止隱藏版小吃：五角菜飯

部落客 Food-fun-taiwan 造訪 五角菜飯 說：

這天點了合菜我覺得分量相當足夠（我們5個人吃），滷肉跟水晶雞大口吃肉好過癮，腸旺烘蛋也都很下飯！合菜的飯是吃到飽的這點也讚...<全文介紹>



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#五角菜飯

地址：新北市汐止區大同路二段227號

電話：02-8692-3461





汐止隱藏版小吃：阿基-手工臭豆腐 大腸蚵仔麵線

部落客 大手牽小手。玩樂趣！！！ 造訪 阿基-手工臭豆腐 大腸蚵仔麵線 說：

剛上桌其實沒什麼臭味，但入口才知道他的臭香真的強勁！愛吃臭豆腐的絕對會超愛，而且最令人驚豔的是他的外層真的超級酥，是酥不是硬喔，加上嫩口多汁的內裡，超級好吃！<全文介紹>



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#阿基-手工臭豆腐 大腸蚵仔麵線

地址：新北市汐止區康寧街495號之2號

電話：0922-548-568





汐止隱藏版小吃：沈家涼麵

部落客 屁屁孩Mako Yaun 造訪 沈家涼麵 說：

小的份量其實就非常夠，以我不是小鳥胃的胃口來說剛剛好，麵條Ｑ彈帶勁，芝麻醬的香氣非常濃郁，鹹中帶點微甜的滋味，讓本來吃多會膩的芝麻醬增添了風趣，搭配的小黃瓜清爽清脆，解膩剛剛好...<全文介紹>



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#沈家涼麵

地址：新北市汐止區福德一路186號

電話：02-2694-9673





汐止隱藏版小吃：水餃蘇麵店

部落客 小虎食夢網 造訪 水餃蘇麵店 說：

這什錦麵的湯沒喝光看這顏色就讓我香醉，一口就喚回兒時滿是鑊氣的什錦麵湯頭，舒國治老師書中提到的專注盡在這一口湯中，差不多喝了五六大匙，湯都喝了一半後，才驚覺半點也不鹹膩...<全文介紹>



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#水餃蘇麵店

地址：新北市汐止區長安路77巷2號

電話：02-8648-9848





汐止隱藏版小吃：好先生美食-明峰店

部落客 范范愛分享 造訪 好先生美食-明峰店 說：

一碗裡面有鮮蚵、肉羹、大腸、小卷、蝦仁、魚酥，真的超豐富的，有肥美鮮蚵、Q彈的肉羹、好咀嚼鹹香的大腸、軟嫩的小卷、鮮美的蝦仁、酥香脆口的魚酥，多層次的口感，讓人愈吃愈涮嘴...<全文介紹>



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#好先生美食-明峰店

地址：新北市汐止區明峰街23號

電話：0987-241-631





汐止隱藏版小吃：陳平良烤鴨汐止店

部落客 大手牽小手。玩樂趣！！！ 造訪 陳平良烤鴨汐止店 說：

烤鴨的部位不同老闆也會特別將各部位分開擺盤，每種部位都有分別的獨特吃法，光是看老闆片鴨，那香氣跟畫面真的會讓人口水直流！<全文介紹>



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#陳平良烤鴨汐止店

地址：新北市汐止區中興路187號

電話：0976-249-798

