怎麼辦！看到野原廣志還清房貸真的很羨慕，SUNFRIEND MOUTH為了慶祝終於還清房貸的蠟筆小新一家人，特別推出全新聯名系列三款蠟筆小新氣泡酒 cider，由野原廣志、美冴跟幼稚園園長各代表一款風味，結合角色的個人魅力、要與廣志一起開心還清房貸。
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這一次聯名三款氣泡酒 cide之中，最讓人喜歡的就是「正中紅心廣志款」真實加入最在地的台灣紅心芭樂，紅心芭樂完美融入cider 酒體，味道淡雅清甜、絕對正中你心，就像廣志為了小新一家人、打工人就是為了一家人而帥氣活下去。
之外，最美麗的媽媽「美冴桃花爆開款」水蜜桃果香飽滿，酒感清爽易飲，是個接受度高的不踩雷大眾酒款，如戀愛般的甜度，喝了內心桃花瞬間爆開、就如同美冴一般迷人，更是粉絲們心中為了小新、為了家，永遠是家人的愛。
最後，就是我不是壞人、也不是黃猿的園長「多多指教園長款」，乳酸多多搭配氣泡酒簡直絕配，相得益彰的酸甜組合調配出喝不膩的清新口感，幾乎所有飲酒入門者都能接受。就像園長明明是大反派的臉，但就是讓每一個人都喜歡的大好人。
SF 蠟筆小新氣泡酒 cider 全套共三款風味
販售通路：全台 Mia C’bon 門市、全台唐吉訶德門市
建議售價：NT$150元/瓶