不要羨慕高雄有暖男市長了，台北也有「暖男炸雞」！暖男炸雞把台灣最在地的街邊美食「鹹酥雞」變的更多口味、變的讓人忍不住天天吃的暖男炸雞，分別在台北永吉、新北板橋都有分店。這一次推出招牌「焦糖牛奶」口味第二份半價，不只是讓炸雞控眼睛一亮，更要成為美食網美網帥必拍台北暖男宵夜清單。
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暖男炸雞表示，這次推出第二份半價的招牌焦糖牛奶炸雞，是讓人吃一口就意外，怎麼可以這麼好吃的「焦糖炸雞」，主廚採用牛奶醃製的無骨雞腿肉，裹上特製的焦糖粉漿，維持180度高溫，炸出來外酥內嫩，一口咬下就能品嚐到焦糖香甜的口感和牛奶香氣，吃一口就會讓人停不下來。
此外，另一款蒜香炸雞也是店內熱銷款之一，將細緻的蒜粒加入粉漿中，搭配鮮嫩雞腿肉、特調獨門醬汁，起鍋後灑上天然胡椒粉，整個很涮嘴、一口接著一口停不下來。同時還有豬血糕、花枝丸、甜不辣、豆干、青菜也是必點必吃款，再刷上特製秘醬還有魔法椒鹽粉，就是要讓炸雞控、鹹酥雞鐵粉感受到最不一樣的台灣在地美食。
暖男炸雞第二份半價
活動日期：2024/1/24-2/8(四)
活動地點： 暖男炸雞板橋店、暖男炸雞永吉店
活動內容：焦糖牛奶、蒜香炸雞第二份半價
活動條件：適用於自取（不得與外送並用）
暖男炸雞板橋店
地址： 220新北市板橋區永豐街1號
電話： 02 2964 7261
暖男炸雞永吉店
地址： 110台北市信義區永吉路30巷122號旁的空地
電話： 0937 550 598