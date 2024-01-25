為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 你有市長我有炸雞！台北暖男炸雞「焦糖牛奶」口味限時第二份半價，搶攻台北必吃暖男宵夜清單。

你有市長我有炸雞！台北暖男炸雞「焦糖牛奶」口味限時第二份半價，搶攻台北必吃暖男宵夜清單。

2024-01-25 文字：編輯 李維唐 圖片：暖男炸雞粉絲團 人氣：594
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

不要羨慕高雄有暖男市長了，台北也有「暖男炸雞」！暖男炸雞把台灣最在地的街邊美食「鹹酥雞」變的更多口味、變的讓人忍不住天天吃的暖男炸雞，分別在台北永吉、新北板橋都有分店。這一次推出招牌「焦糖牛奶」口味第二份半價，不只是讓炸雞控眼睛一亮，更要成為美食網美網帥必拍台北暖男宵夜清單。

推薦閱讀：bb.q CHICKEN、韓勾ㄟ金針菇聯名！炸雞三吃「肯瓊醬炸雞」刷新炸雞控的最愛，再送優惠券、屬龍免費升級。
暖男炸雞第二份半價
暖男炸雞第二份半價

暖男炸雞表示，這次推出第二份半價的招牌焦糖牛奶炸雞，是讓人吃一口就意外，怎麼可以這麼好吃的「焦糖炸雞」，主廚採用牛奶醃製的無骨雞腿肉，裹上特製的焦糖粉漿，維持180度高溫，炸出來外酥內嫩，一口咬下就能品嚐到焦糖香甜的口感和牛奶香氣，吃一口就會讓人停不下來。
暖男炸雞第二份半價
暖男炸雞第二份半價

此外，另一款蒜香炸雞也是店內熱銷款之一，將細緻的蒜粒加入粉漿中，搭配鮮嫩雞腿肉、特調獨門醬汁，起鍋後灑上天然胡椒粉，整個很涮嘴、一口接著一口停不下來。同時還有豬血糕、花枝丸、甜不辣、豆干、青菜也是必點必吃款，再刷上特製秘醬還有魔法椒鹽粉，就是要讓炸雞控、鹹酥雞鐵粉感受到最不一樣的台灣在地美食。
暖男炸雞第二份半價


 


暖男炸雞第二份半價

活動日期：2024/1/24-2/8(四)
活動地點： 暖男炸雞板橋店、暖男炸雞永吉店
活動內容：焦糖牛奶、蒜香炸雞第二份半價
活動條件：適用於自取（不得與外送並用）
 


暖男炸雞板橋店

地址： 220新北市板橋區永豐街1號
電話： 02 2964 7261
 


暖男炸雞永吉店

地址： 110台北市信義區永吉路30巷122號旁的空地
電話： 0937 550 598

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#炸雞
morechevron_right
文章關鍵字
暖男炸雞-板橋店 暖男炸雞永吉店 炸雞 第二份半價
相關商家
延伸閱讀
bb.q CHICKEN、韓勾ㄟ金針菇聯名！炸雞三吃「肯瓊醬炸雞」刷新炸雞控的最愛，再送優惠券、屬龍免費升級。
 編輯 鄭雅之
一不小心就吃光光！療癒系拌手禮「熊后」純手工製作「牛奶莓莓香蔥蘇打牛軋餅」甜而不膩，搶攻辦公室零嘴必吃清單。
 編輯 李維唐
愛吃辣的炸雞控先衝！繼光香香雞「J&G NEXT」首推炸雞麻辣鍋，搶攻辣辣控的味蕾。
 顏爾嫻
炸雞控開吃！訪韓必吃炸雞品牌「NeNe Chicken」插旗信義區，7種限定口味搶攻炸雞控的胃。
 顏爾嫻
炸雞控等不及了！韓式炸雞「燒啤．瘋炸雞」雙人餐搶先開吃，台北君悅獨創5款玩味醬汁、用首爾道地秘方搶攻炸雞控必吃清單。
 編輯 李維唐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up