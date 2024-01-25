過年回老家，拿這一桶就當孩子王！每年春節最讓人煩惱的就是「伴手禮帶什麼」，要讓長輩、讓晚輩小朋友都喜歡，就一定要又可愛、又好玩、又好吃才可以。這次元本山特別針對2024農曆春節，推出「迪士尼米奇、史努比」系列海苔禮盒，不同海苔口味、搭配不同周邊小物，長輩、小朋友通通都會喜歡。



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這元本山春節共推出4款卡通主題禮盒，吸引大小朋友目光，其中包含實用系包裝「元本山x米奇過年海苔禮盒 米奇造型海苔罐」，以穿燕尾服的米奇作為造型，打造立體圓罐設計，在蓋子上還有米奇圓圓的耳朵，吃完海苔就能當收納罐。此外，在罐子內的海苔包裝，也有6種不同圖案，更增添吃零嘴的樂趣。







另一款「元本山x米奇過年海苔禮盒 步步高升海苔禮盒」，則是以紅短褲米奇、蝴蝶結米妮，還有水手服唐老鴨作為設計，打造長方形收納盒，如果買多個還可以層層堆疊，無論放在辦公桌、書桌、化妝台都超適合，隨盒附贈的底座DIY後還能當作筆筒。





元本山 春節卡通禮盒推薦

元本山x史努比過年海苔禮盒 元本山韓式海苔

此外，本次春節元本山更限定推出「元本山x米奇過年海苔禮盒 米奇系列味付海苔禮盒」，主打手繪風格，並且搭配米奇造型筆記本，有小朋友就先送這一盒。萌系禮盒也推薦「元本山x史努比過年海苔禮盒 元本山韓式海苔」，內容物海苔有3款不同的包裝，跟著史努比一起爬上「元本山」超可愛。

販售通路：全聯、萊爾富、各大量販店

售價：259/盒(實際價格以現場販售為主)



元本山x米奇過年海苔禮盒 米奇造型海苔罐

販售通路：四大超商、全聯、各大量販店

售價：349/盒(實際價格以現場販售為主)



元本山x米奇過年海苔禮盒 步步高升海苔禮盒

米奇、米妮販售通路：全聯、萊爾富

唐老鴨販售通路：7-11獨家

售價：349/盒(實際價格以現場販售為主)



元本山x米奇過年海苔禮盒 米奇系列味付海苔禮盒

販售通路：四大超商、全聯、各大量販店

售價：289/盒(實際價格以現場販售為主)



詳細售價及供應情形，依各通路現場為準。