為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 大師兄幫你加麵吃到飽！大師兄銷魂麵舖「加麵吃到飽」外帶也能加麵，再展新開店到士林、開幕送冰淇淋。

大師兄幫你加麵吃到飽！大師兄銷魂麵舖「加麵吃到飽」外帶也能加麵，再展新開店到士林、開幕送冰淇淋。

2024-01-26 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 圖片：大師兄銷魂麵舖 人氣：404
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

大師兄銷魂麵舖士林也吃得到了！近年來由大師兄銷魂麵舖帶起文青吃麵的風潮，用獨創自製的銷魂辣油，讓人吃到欲罷不能。為了喜迎龍年到來，於全台門市推出加麵吃到飽優惠，再加上原有的免費加湯服務，讓麻辣控平日揪吃大師兄銷魂麵舖。同時，也將在2/1正式在士林開設地18號店鋪，為士林人帶來全新吃麵體驗。
大師兄銷魂麵舖免費加麵吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

以招牌「銷魂麵」成功在北中南各地掀起排隊搶吃熱潮的「大師兄銷魂麵舖」，其靈魂在於以多種新鮮辣椒、數十種中藥材及蔬果熬製8小時而成「銷魂辣油」，再加上嚴格挑選的Ｑ彈麵體，讓辣油可以緊緊裹在麵條上，就算吃到最後一口也超銷魂。這次為了迎接龍年到，於三月底前平日內用，即可享有無限加麵吃到飽，全台除了士林、Sogo、台南、桃園機場店之外，皆可享有吃到飽優惠。
大師兄銷魂麵舖免費加麵吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

而首度插旗士林的大師兄銷魂麵舖，裝潢延續溫暖的奶茶色調，最大面、刻印品牌標誌的牆面特別以多個圓形加以點綴，小圓象徵著對於辣油堅持、辣食創新，並特別留下大型半圓，分別代表職人精神和每一位來店內用餐的客人，才得以獲得最圓滿的大師兄銷魂麵舖。
大師兄銷魂麵舖士林店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
大師兄銷魂麵舖士林店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

同時，為了歡慶士林一號店開幕，推出多個優惠活動，3/31 前的平日內用、外帶套餐，可免費加麵一次。4/30前內用主動回收餐具，並出示明細即可享有冰淇淋一支。即日起到 2/19 的刮刮樂活動，只要單筆消費滿 280元即可獲得刮刮卡一張，可累贈且張張有獎，最大獎 Switch 遊戲機就等你抱回家。

推薦閱讀：林口美食新開店買一送一！想吃還訂不到「PASTAIO」開到林口OUTLET周邊，網美必拍圓拱窗、紅白酒買一送一超愜意。
大師兄銷魂麵舖士林店優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
大師兄銷魂麵舖士林店優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



 

大師兄銷魂麵舖士林店 店家資訊

開幕時間：2024/2/1
地址：台北市士林區士商路189號B1
電話：02-2834-2588
 

大師兄銷魂麵舖士林店 開幕優惠

1、3/31 前的平日內用、外帶套餐，即可免費加麵一次。
2、4/30前只要顧客餐後自行回收餐具，出示明細即可獲得冰淇淋一支，也可以50元優惠價加購。
3、即日起到 2/19 的刮刮樂活動，只要單筆消費滿 $ 280 即可獲得刮刮卡一張，可累贈且張張有獎，最大獎為 Switch 遊戲機一台。
 

大師兄銷魂麵舖 平日加麵吃到飽

活動時間：即日起至3/31（限平日，2/8 - 2/14 亦不在此列）
活動內容：
1、凡會員內用消費套餐，即可無限加麵吃到飽，不可打包。
2、外帶顧客則可享加麵一次。

注意事項：除士林、Sogo、台南、桃園機場店外，其餘分店皆為吃到飽。

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#吃到飽
morechevron_right
文章關鍵字
大師兄銷魂麵舖 吃到飽 加麵 免費 more
延伸閱讀
不只有麻花麵！賈以食日強勢推出超開胃「TOM YUM泰式酸辣粉」，用「酸辣冬蔭湯」陪你宅在家追劇、玩Switch。
 編輯 鄭雅之
學生證真的很好用！品花苑吃到飽要對學生「不客氣」了，憑學生證用餐可享75折優惠。
 編輯 李維唐
公館麻辣鍋吃到飽來了！「辛殿」麻辣鍋吃到飽2020年底強勢插旗公館，PRIME牛小排、安格斯黑牛領軍11款頂級肉肉，讓人飽到天靈蓋。
 編輯 張人尹
辰園粵菜港點吃到飽！台北喜來登辰園超過30道「經典粵式料理」晚餐時段任點任選、吃到飽，同步加碼送片皮鴨四吃，誰說吃到飽沒有好料。
 編輯 李維唐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up