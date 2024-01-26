大師兄銷魂麵舖士林也吃得到了！近年來由大師兄銷魂麵舖帶起文青吃麵的風潮，用獨創自製的銷魂辣油，讓人吃到欲罷不能。為了喜迎龍年到來，於全台門市推出加麵吃到飽優惠，再加上原有的免費加湯服務，讓麻辣控平日揪吃大師兄銷魂麵舖。同時，也將在2/1正式在士林開設地18號店鋪，為士林人帶來全新吃麵體驗。





以招牌「銷魂麵」成功在北中南各地掀起排隊搶吃熱潮的「大師兄銷魂麵舖」，其靈魂在於以多種新鮮辣椒、數十種中藥材及蔬果熬製8小時而成「銷魂辣油」，再加上嚴格挑選的Ｑ彈麵體，讓辣油可以緊緊裹在麵條上，就算吃到最後一口也超銷魂。這次為了迎接龍年到，於三月底前平日內用，即可享有無限加麵吃到飽，全台除了士林、Sogo、台南、桃園機場店之外，皆可享有吃到飽優惠。





而首度插旗士林的大師兄銷魂麵舖，裝潢延續溫暖的奶茶色調，最大面、刻印品牌標誌的牆面特別以多個圓形加以點綴，小圓象徵著對於辣油堅持、辣食創新，並特別留下大型半圓，分別代表職人精神和每一位來店內用餐的客人，才得以獲得最圓滿的大師兄銷魂麵舖。







同時，為了歡慶士林一號店開幕，推出多個優惠活動，3/31 前的平日內用、外帶套餐，可免費加麵一次。4/30前內用主動回收餐具，並出示明細即可享有冰淇淋一支。即日起到 2/19 的刮刮樂活動，只要單筆消費滿 280元即可獲得刮刮卡一張，可累贈且張張有獎，最大獎 Switch 遊戲機就等你抱回家。



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大師兄銷魂麵舖士林店 店家資訊

開幕時間：2024/2/1

地址：台北市士林區士商路189號B1

電話：02-2834-2588



大師兄銷魂麵舖士林店 開幕優惠

1、3/31 前的平日內用、外帶套餐，即可免費加麵一次。

2、4/30前只要顧客餐後自行回收餐具，出示明細即可獲得冰淇淋一支，也可以50元優惠價加購。

3、即日起到 2/19 的刮刮樂活動，只要單筆消費滿 $ 280 即可獲得刮刮卡一張，可累贈且張張有獎，最大獎為 Switch 遊戲機一台。



大師兄銷魂麵舖 平日加麵吃到飽

活動時間：即日起至3/31（限平日，2/8 - 2/14 亦不在此列）

活動內容：

1、凡會員內用消費套餐，即可無限加麵吃到飽，不可打包。

2、外帶顧客則可享加麵一次。



注意事項：除士林、Sogo、台南、桃園機場店外，其餘分店皆為吃到飽。