奇奇蒂蒂的主場來了！除了米奇、小熊維尼之外，說到迪士尼經典的超人氣動物角色，當然也不能少了俏皮活潑的「奇奇蒂蒂」，隨著草莓季盛大展開，日本迪士尼最近就以少女心爆棚的草莓為主題，打造了一系列超粉嫩的「奇奇蒂蒂、米尼、瑪莉貓」居家周邊，由於造型實在太過呆萌可愛，消息一公布就引起超多迪士尼粉絲討論，趕快來看看這次有哪些必買的優質周邊，準備掏出荷包把他們通通都帶回家吧。



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▲圖片來源／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社



可別以為迪士尼最會搶商機的動物只有米奇米妮、唐老鴨或小熊維尼，調皮搗蛋又活力滿滿的花栗鼠組合「奇奇蒂蒂」同樣也擁有大票粉絲，為了迎接一年一度的草莓季節到來，日本迪士尼專賣店以「甜蜜草莓」為主題，將草莓與奇奇蒂蒂、米妮、瑪莉貓結合，預計自2024年2月2日起推出一系列充滿粉嫩香甜元素的日常生活用品，從絨毛娃娃、環保袋、筆袋、餅乾禮盒到馬克杯等一應俱全，全部都讓讓粉絲們一口氣買個過癮。

▲圖片來源／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社



在這一波迪士尼草莓周邊當中，鐵粉必收的絕對就是呆萌程度爆表的「奇奇蒂蒂草莓套裝玩偶」，2隻花栗鼠分別穿上了紅草莓與白草莓的連帽套裝，而且套在頭上的草莓帽子還可以自由拆卸，立刻就想要把2隻同時都帶回家、陪自己度過賴在床上的療癒時光！米妮與瑪莉貓同樣也有大型玩偶，這2個少女系滿點的角色，身上所有的衣物、蝴蝶結等配件都有滿滿的草莓圖案，特別是米妮的懷中還抱著2顆圓滾滾的草莓，可可愛愛的模樣，讓人瞬間就陷入選擇困難。

▲圖片來源／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社



除此之外，這次還有以米妮為主角、視覺一個比一個吸睛的草莓周邊系列，其中特別推薦一定要入手的有「米妮草莓票卡夾」、「米妮復古馬克杯」、「米妮筆袋」、「米妮大頭原子筆」、「米妮復古環保袋」，有些商品特別採用了復古版的米妮圖案，讓喜歡懷舊感的人也相當心動！而本次周邊不只有實用的傢飾用品，還特別推出了適合送禮的「瑪莉貓鐵盒巧克力」與「瑪莉貓鐵罐巧克力」，裡頭包含了草莓口味的巧克力脆餅和乾燥草莓巧克力，讓粉絲們可以從用的到吃的，全都有粉嫩的迪士尼角色來作伴。

▲圖片來源／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社



深受女孩和小朋友喜愛的Tsum Tsum系列，則是推出共4款戴著草莓頭飾的Q版娃娃，角色分別就是奇奇、蒂蒂、米妮和瑪莉貓，一排看過去超迷你又可愛，加上又是期間限定的產品，只要錯過一隻都會覺得超可惜。

▲圖片來源／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社







日本迪士尼2024草莓系列精選商品

發售日期：2024年2月2日起（東京迪士尼旗艦店、迪士尼樂園度假園區商店、迪士尼官網1月30日提前販售）

販售通路：東京迪士尼旗艦店、日本迪士尼專賣店、迪士尼樂園度假園區商店、日本迪士尼網路商店



1、奇奇／蒂蒂草莓套裝玩偶：各3,000日圓

2、奇奇／蒂蒂草莓玩偶吊飾：各2,200日圓

3、米妮／瑪莉貓草莓玩偶：各3,800日圓

4、米妮／瑪莉貓草莓玩偶吊飾：各2,400日圓

5、米妮草莓票卡夾：2,000日圓

6、米妮復古馬克杯：2,000日圓

7、米妮筆袋：1,800日圓

8、米妮大頭原子筆：1,100日圓

9、米妮復古環保袋：1,100日圓

10、米妮連身睡衣套裝：6,000日圓

11、米妮草莓零錢包：2,400日圓

12、米妮泡泡杯：700日圓

13、瑪莉貓鐵盒巧克力：1,600日圓

14、瑪莉貓鐵罐巧克力：1,800日圓

15、Tsum Tsum系列：各1,300日圓